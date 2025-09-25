مدحت شلبي يثير الجدل بتصريحات نارية عن الخطيب: "الصحة قبل الكرسي"

أثار الإعلامي مدحت شلبي، الجدل بتصريحات قوية وجهها إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع على فضائية mbc مصر2، حيث تناول في حلقة أمس الأربعاء، ملف الانتخابات المقبلة، وصحة رئيس القلعة الحمراء، إلى جانب أسباب غيابه عن بعثة الفريق في الولايات المتحدة.

الصحة قبل الكرسي

قال شلبي: إن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لصحة الخطيب، مؤكدًا: "إذا كانت حالتك الصحية لا تسمح بخوض الانتخابات المقبلة، فالأسرة والصحة أولى من أي شيء، والأهلي كيان لا يتوقف على الأشخاص."

أزمة التأشيرة.. لا علاقة بالمرض

كما كشف شلبي أن غياب الخطيب عن بعثة الأهلي المتجهة إلى الولايات المتحدة لم يكن بسبب ظروف صحية كما أشيع، وإنما لعدم حصوله على تأشيرة الدخول بعد التقديم عبر الإنترنت، متسائلًا: "لماذا نربط الأمر بالمرض ونصدر للجماهير صورة غير دقيقة؟"

سوابق صحية وقرارات مصيرية

واسترجع الإعلامي مواقف سابقة ربط فيها الخطيب قراراته بالوضع الصحي، منها اعتذاره في عام 2012 عن الاستمرار في مجلس إدارة النادي بتوصية من الأطباء، مؤكدًا أن هذا النهج يتكرر اليوم في ظل النقاش حول مستقبله الانتخابي.

رسالة مباشرة

وفي ختام حديثه، وجه شلبي رسالة للخطيب قائلًا: "لو قررت تخوض الانتخابات، خليك واضح وصريح، والأهلي أكبر من أي شخص. إذا صحتك لا تسمح، انسحب بكرامة، والتاريخ هيشهد لك".

