الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدحت شلبي يثير الجدل بتصريحات نارية عن الخطيب: "الصحة قبل الكرسي"

مدحت شلبي
مدحت شلبي

أثار الإعلامي مدحت شلبي، الجدل بتصريحات قوية وجهها إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع على فضائية mbc مصر2، حيث تناول في حلقة أمس الأربعاء، ملف الانتخابات المقبلة، وصحة رئيس القلعة الحمراء، إلى جانب أسباب غيابه عن بعثة الفريق في الولايات المتحدة.

الصحة قبل الكرسي

قال شلبي: إن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لصحة الخطيب، مؤكدًا: "إذا كانت حالتك الصحية لا تسمح بخوض الانتخابات المقبلة، فالأسرة والصحة أولى من أي شيء، والأهلي كيان لا يتوقف على الأشخاص."

أزمة التأشيرة.. لا علاقة بالمرض

كما كشف شلبي أن غياب الخطيب عن بعثة الأهلي المتجهة إلى الولايات المتحدة لم يكن بسبب ظروف صحية كما أشيع، وإنما لعدم حصوله على تأشيرة الدخول بعد التقديم عبر الإنترنت، متسائلًا: "لماذا نربط الأمر بالمرض ونصدر للجماهير صورة غير دقيقة؟"

سوابق صحية وقرارات مصيرية

واسترجع الإعلامي مواقف سابقة ربط فيها الخطيب قراراته بالوضع الصحي، منها اعتذاره في عام 2012 عن الاستمرار في مجلس إدارة النادي بتوصية من الأطباء، مؤكدًا أن هذا النهج يتكرر اليوم في ظل النقاش حول مستقبله الانتخابي.

رسالة مباشرة

وفي ختام حديثه، وجه شلبي رسالة للخطيب قائلًا: "لو قررت تخوض الانتخابات، خليك واضح وصريح، والأهلي أكبر من أي شخص. إذا صحتك لا تسمح، انسحب بكرامة، والتاريخ هيشهد لك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي مدحت شلبي اخبار الأهلي اخبار الاهلي الان الخطيب

مواد متعلقة

جواب نهائي، محمد شكري خارج حسابات الأهلي أمام الزمالك

لقاء القمة، موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

بقيادة شوقي غريب، نجوم أمم أفريقيا 1986 ضيوف مدحت شلبي في مساء الأنوار

الأكثر قراءة

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

تسبب مرضًا خطيرًا وسكتة دماغية، تحذير قوي من تناول مشروبات الدايت ببديل السكر «إريثريتول»

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

ظهرت الآن، نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لمسابقة عمال المساجد بـ "الأوقاف"

قمة الأهلي والزمالك، مواعيد الجولة التاسعة من الدوري المصري

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

القوات المسلحة تكثف جهودها على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 بالصاغة

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الخميس 25-9-2025

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads