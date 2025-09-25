الخميس 25 سبتمبر 2025
فلومينينسي ينافس الأهلي على خطف برونو لاج

ذكرت صحيفة "netflu" البرازيلية أن نادي فلومينينسي يبحث حاليًا عن مدرب جديد لقيادة الفريق الفترة القادمة، خلفًا للمدرب ريناتو جاوتشو الذي رحل عن منصبه عقب خروج الفريق من بطولة كوبا سودا أمريكانا أمام لانوس الأرجنتيني.

وأضافت الصحيفة أن برونو لارج المدير الفني السابق لنادي بنفيكا البرتغالي يتواجد ضمن قائمة المرشحين لخلافة ريناتو جاوتشو في تدريب فلومينينسي، كما تضم القائمة أيضًا تيتي المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل.

 

ودخل الأهلي في مفاوضات مع البرتغالي برونو لاج المدير الفني السابق لفريق بنفيكا البرتغالي لاقناعه بقيادة الأهلي المرحلة القادمة.

