الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس 6 أشهر لعاطل بتهمة سرقة المواطنين في الشرابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح الشرابية بمعاقبة عاطل تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة" بمنطقة الشرابية بالحبس 6 أشهر. 

 

سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالشرابية

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشرابية يفيد بضبط عاطل "له معلومات جنائية)، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، متخذا من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي، على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن بمباحث قسم شرطة الشرابية في ضبط المتهم وبحوزته 3 هواتف محمولة – سلاح أبيض “كذلك”، ومبلغ مالي ألفين جنيه.

وبمواجهته أقر بارتكابه 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنح الشرابية منطقة الشرابية قسم شرطة الشرابية أمن القاهرة النيابة العامة

الجريدة الرسمية
