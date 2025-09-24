الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية تحمل 40 طنا لغزة

مطار العريش يستقبل
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية

وصلت إلى مطار العريش الدولي، اليوم الأربعاء، طائرة إغاثية كويتية تحمل على متنها 40 طنًا من المواد الغذائية والإغاثية، وذلك في إطار حملة “فزعة لغزة” التي أطلقتها دولة الكويت لدعم الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر إدخال المساعدات عبر معبر رفح البري تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، ضمن جهود تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية العاجلة.

محافظ شمال سيناء يبحث فتح فصول للخدمات وطلاب المنازل

توقيع بروتوكول بين تعاونيات الإسكان ومحافظة شمال سيناء

وتأتي هذه الطائرة استكمالًا للجسر الجوي الإغاثي الكويتي، الذي يواصل إرسال المساعدات بالتنسيق مع الجهات المصرية والهلال الأحمر المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدخال المساعدات الأشقاء الفلسطينيين الشعب الفلسطيني دعم الشعب الفلسطينى شمال سيناء محافظ شمال سيناء محافظة شمال سيناء معبر رفح مطار العريش الدولي

الأكثر قراءة

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

اعتقال 24 مسئولا في قرغيزستان خلال اجتماع أمني رفيع المستوى (صور)

جوتيريش.. الأكثر جرأة من العرب!

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

ضربة أمنية حاسمة، ضبط مخدرات بقيمة 1.6 مليار جنيه بالإسماعيلية

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 في قطر

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads