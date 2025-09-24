مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية تحمل 40 طنا لغزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي، اليوم الأربعاء، طائرة إغاثية كويتية تحمل على متنها 40 طنًا من المواد الغذائية والإغاثية، وذلك في إطار حملة “فزعة لغزة” التي أطلقتها دولة الكويت لدعم الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر إدخال المساعدات عبر معبر رفح البري تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، ضمن جهود تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية العاجلة.

وتأتي هذه الطائرة استكمالًا للجسر الجوي الإغاثي الكويتي، الذي يواصل إرسال المساعدات بالتنسيق مع الجهات المصرية والهلال الأحمر المصري.

