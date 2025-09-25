صرف صحي الإسكندرية ينفذ قوافل خدمية بحي العجمي

نفذت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، خطة توعية موسعة بحي العجمي على مدار أسبوع كامل، من خلال قوافل خدمية بالتعاون مع رئاسة الحي.

يأتى ذلك في إطار حرص شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء "محمود نافع" على تعزيز التواصل المجتمعي ورفع الوعي البيئي.

وشهدت الفعاليات مشاركة جهات متعددة، منها منطقة شرق الطبية، جمعية الأسر المنتجة، وعدد من جمعيات المجتمع المدني، حيث استهدفت القوافل عدة مناطق بالعجمي شملت: "الدخيلة الشمعدان، مساكن الصينية، منطقة أبو يوسف، والهانوفيل".

وتنوعت الخدمات المقدمة داخل القوافل ما بين ندوات توعوية، وألعاب ترفيهية ومسابقات للأطفال مع تقديم جوائز تشجيعية، بجانب استطلاعات رأي للمواطنين وورش تعليمية لصناعة الصابون، وذلك في إطار دمج الجانب التثقيفي مع الأنشطة التفاعلية والخدمية.

وأكد اللواء "محمود نافع" أن هذه الأنشطة تأتي استكمالًا لجهود الشركة في نشر ثقافة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر شراكات فعالة مع مختلف الجهات المعنية.

