الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صرف صحي الإسكندرية ينفذ قوافل خدمية بحي العجمي

صرف صحي الإسكندرية
صرف صحي الإسكندرية ينفذ قوافل خدمية بحي العجمي

 نفذت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، خطة توعية موسعة بحي العجمي على مدار أسبوع كامل، من خلال قوافل خدمية بالتعاون مع رئاسة الحي.

عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة الثامنة

مصر وكوريا الجنوبية توقعان منحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء

يأتى ذلك في إطار حرص شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء "محمود نافع" على تعزيز التواصل المجتمعي ورفع الوعي البيئي.

وشهدت الفعاليات مشاركة جهات متعددة، منها منطقة شرق الطبية، جمعية الأسر المنتجة، وعدد من جمعيات المجتمع المدني، حيث استهدفت القوافل عدة مناطق بالعجمي شملت: "الدخيلة الشمعدان، مساكن الصينية، منطقة أبو يوسف، والهانوفيل".

وتنوعت الخدمات المقدمة داخل القوافل ما بين ندوات توعوية، وألعاب ترفيهية ومسابقات للأطفال مع تقديم جوائز تشجيعية، بجانب استطلاعات رأي للمواطنين وورش تعليمية لصناعة الصابون، وذلك في إطار دمج الجانب التثقيفي مع الأنشطة التفاعلية والخدمية.

وأكد اللواء "محمود نافع" أن هذه الأنشطة تأتي استكمالًا لجهود الشركة في نشر ثقافة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر شراكات فعالة مع مختلف الجهات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالاسكندرية الصرف الصحي العجمي محمود نافع

مواد متعلقة

عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة الثامنة

مصر وكوريا الجنوبية توقعان منحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء

نجاح الموجي، كوميديان بدرجة وكيل وزارة وهذه قصة وفاته المفاجئة بعد عودته من المسرح

الأكثر قراءة

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

قمة الأهلي والزمالك، مواعيد الجولة التاسعة من الدوري المصري

أخبار مصر: خطر سد النهضة يزحف على السودان ومصر، لحظة وفاة لاعب تنس الطاولة سمير الطنطاوي، وباء ليس له علاج يضرب أمريكا

وزير الدفاع الإيطالي: إرسال سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول المساعدات إلى غزة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف منها الفاصوليا والليمون ومفاجأة عن الطماطم

حصاد 8 جولات بالدوري، المصري يتفوق على الزمالك والأهلي

خدمات

المزيد

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads