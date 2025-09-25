نجاح الموجي، كوميديان بدرجة وكيل وزارة وهذه قصة وفاته المفاجئة بعد عودته من المسرح

نجاح الموجي، فنان كوميدي، أستاذ في الكوميديا التلقائية، وصاحب العبقرية الفنية، بدأ حياته الفنية مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينيات، عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم دورا في ‏مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1996، برع في الارتجال وحصل على جماهيرية واسعة، رحل في مثل هذا اليوم 25 سبتمبر عام 1998.



اختيرت ثلاثة من أفلام الكوميديان نجاح الموجي ضمن قائمة أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية هي: الحب فوق هضبة الهرم إخراج عاطف الطيب، الكيت كات من إخراج داود عبد السيد، ليه يابنفسج إخراج رضوان الكاشف.

استمر في وظيفة حكومية حتى الرحيل



ولد عبد المعطي محمد الموجي الشهير بـ نجاح الموجى عام 1945 بمركز طلخا محافظة الدقهلية، عاش في منطقة حدائق القبة، حاول التقدم للمعهد العالي للفنون المسرحية عدة مرات لكنه رسب في الاختبارات، درس بمعهد الخدمة الاجتماعية وعمل في وظائف حكومية متعددة حتى تقلد منصب وكيل وزارة الثقافة.

الفنان الكوميدي نجاح الموجي

عمل نجاح الموجي في البداية في المسرح مع فرقة الثلاثي في فندق الأشغال الشاقة، وعلى خشبة المسرح تألق في العديد من المسرحيات، منها عروسة تجنن، مطلوب مجرمين فورا، رقص الديوك، إلا أن أشهر أدواره جاء في دور الواد مزيكا الجزار في مسرحية المتزوجون مع جورج وسمير غانم، وتعتبر هذه المسرحية بدايته الفنية الحقيقية، بدأ بها طريق الشهرة وعمره 23 عاما.

إفيه أنا الشعب الأشهر

عرف الفنان نجاح الموجي بمجموعة من الإفيهات التي كان يطلقها بتلقائية وبساطة في المسرح يضحك عليها الجمهور، من هذه الإفيهات في مسرحية المتزوجون عندما سئل عن السياسة قال بكل ثقة: "أنا الشعب"، وعندما سئل عن سياسة الوفاق قال: " توفق راسين في الحلال “ فرد عليه جورج سيدهم: "دي سياسة أمك".

اتجه الفنان نجاح الموجي إلى السينما في بداية الثمانينيات في فيلم “4-2-4” بدور علي المكوجي أحد لاعبي فريق كرة القدم ونجح في الأداء ولفت أنظار الجمهور إليه، وانتقل بعده لتقديم دور بارز في فيلم " الحريف " الذي جمع فيه بين الكوميديا والتراجيديا، وفي فيلم "أربعة في مهمة رسمية" مع الفنان أحمد زكى حيث قدم نجاح الموجي دورا صغيرا في شخصية أحمد السريع وجمعتهما العديد من المواقف الكوميدية، ثم جاء دوره في شخصية "الهرم" في فيلم "الكيت كات" مع محمود عبد العزيز، وشخصية طاطأ في فيلم "طأطأ وريكا وكاظم بيه" مع كمال الشناوي.

أيام الغضب النجومية الكبيرة

وصل نجاح الموجي إلى النجومية الحقيقية عام 1989 عندما شارك في فيلم "أيام الغضب" خاصة في أدائه أغنية "سلم لنا بقى ع التروماي"، وقد نال عن دوره في هذا الفيلم جائزته الوحيدة من مهرجان دمشق السينمائي، ويعلق الموجي على هذه الأغنية ويقول: عمري ما كنت أحلم أكون مشهور بالشكل ده لكن هذا النجاح لأن الأغنية وضعت في الفيلم بشكل مدروس لتخدم السياق الدرامي وكفاية أنها من كلمات الشاعر الرائع سيد حجاب.

أجزخانجي بمخ جزمجي

كما كانت لـ نجاح الموجى إفيهات في المسرح كانت له إفيهات في السينما، ففي فيلم " 131 أشغال"، يطل علينا نجاح الموجي بإفيه مضحك حينما قال: “سيبك منه ده أجزخانجي بمخ جزمجي.. بالك أنت ده عايز العيان لا يخف ولا يموت عشان يفضل زبونه”، وفي فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة" قال عادل أدهم: “ احنا مبنروحش للحرام” رد نجاح الموجي "حرام ايه يا جدع الحرام هو اللي ييجي لحد عندنا".

الفنان نجاح الموجي

قبل رحيله بسنوات قليلة اتجه نجاح الموجي إلى الدراما، فقدم العديد من المسلسلات أشهرها: العائلة، الفلوس، ويعتبر دوره في مسلسل "أهلا بالسكان"، واحدا من أهم أدواره على الشاشة الصغيرة.

رحيل بعد سيدي المرعب

وفي مثل هذا اليوم 25 سبتمبر 1998 بالقاهرة، رحل الفنان نجاح الموجي عن 53 عاما إثر أزمة قلبية فاجأته بعد عودته إلى منزله من المسرح، حيث كان يقوم بدوره في مسرحية "سيدي المرعب" بعد أن ترك ورائه أكثر من 170 عملا فنيا قدم خلالها شخصيات مختلفة وناجحة فنيا وجماهيريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.