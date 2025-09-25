الدوري المصري، شهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز، إحراز 134 هدفا خلال 79 مباراة بعد انتهاء مواجهات الجولة الثامنة من المسابقة باستثناء تأجيل مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بسبب إقامة مباراة نهائي كأس القارات الثلاث بين الفريق السماوي والأهلي السعودي.

عدد أهداف الدوري المصري

وكانت الجولة الأولى من الدوري الممتاز شهدت إحراز 15 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية إحراز 18 هدفا، وشهدت الجولة الثالثة إحراز 16 هدفا، فيما شهدت الجولة الرابعة إحراز 14 هدفا، وهي الأقل في الأهداف مقارنة بالجولات الأخرى.

وشهدت الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري إحراز 19 هدفا، فيما شهدت الجولة السادسة عدد 21 هدفا لتتصدر الأكثر تهديفا مقارنة بجولات الدوري حتى الآن، فيما شهدت الجولة السابعة إحراز 18 هدفا، وأخيرا شهدت الجولة الثامنة إحراز 13 هدفا فقط.

عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة الثامنة



الجولة الأولى: 15 هدفا.

الجولة الثانية: 18 هدفا.

الجولة الثالثة: 16 هدفا.

الجولة الرابعة: 14 هدفا.

الجولة الخامسة: 19 هدفا.

الجولة السادسة: 21 هدفا.

الجولة السابعة: 18 هدفا.

الجولة الثامنة: 13 هدفا.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الثامنة



1- صلاح محسن، المصري، 4 أهداف

1- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف

2- عمر الساعي، المصري، 3 أهداف

2- أحمد فاروق، وادي دجلة، 3 أهداف

2- منذر طمين، المصري، 3 أهداف

2- عدي الدباغ، الزمالك، 3 أهداف

2- تريزيجيه، الأهلي، 3 أهداف

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

