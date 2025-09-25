تفاصيل مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالعبور الجديدة

كشف المهندس محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة عن تفاصيل أعمال مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأشار إلى أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والري وفرمة الطرق منطقة الخدمات الإقليمية (360 فدان) ومنطقة الأمل متابعة تنفيذ شبكات المرافق بعدد من المجاورات بالحيين 29 و32 ومشروع الدفع النفقي الموجه لاستكمال تغذية منطقة الأمل بالمياه من رافع مدينة الشروق ومشروع الحل العاجل للصرف الصحي لخدمة الحي 16 ومنطقة 2600 فدان ومشروعات خطوط الطرد (700 مم): بين محطتي الرفع (1) و(2) داخل المدينة وصولًا إلى غرفة التهدئة بمدينة العاشر من رمضان ومشروعات خطوط المياه الناقلة: خط بقطر 900 مم لتغذية منطقة الطلاع وخط ناقل آخر بقطر 1000 مم من محطة مياه العاشر من رمضان إلى خزانات العبور الجديدة.

ولفت إلى مشروع الخطوط الناقلة بقطر 1200 مم من خزان التكديس لتغذية مناطق الأراضي المضافة ومشروعات ترفيق المجاورات (2، 3، 10) بالحي الـ17 بمنطقة القادسية سابقًا.

كما ناقش رئيس الجهاز التحديات التي تواجه بعض المشروعات، خاصة أعمال التنسيق الجارية مع مشروع القطار الكهربائي LRT بحدائق العاشر، والتي انعكست على بدء تنفيذ خط انحدار الصرف الصحي بقطر 1200 مم.

وشدّد المهندس محمود مراد على ضرورة الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتطوير المدن الجديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقد المهندس محمود مراد اجتماعًا موسعًا مع اللجنة العقارية ورؤساء وأعضاء الأمانات الفنية لمناقشة سير العمل في ملف التقنين، حيث استمع إلى عرض تفصيلي حول آلية التعامل مع الطلبات والمراحل التي تمر بها حتى التسكين النهائي.

وأكد رئيس الجهاز خلال الاجتماع أن ملف التقنين يُعد من الملفات ذات الأولوية القصوى خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة وضع حلول عملية للتحديات القائمة، والالتزام بتطبيق أعلى درجات الشفافية والدقة في جميع الإجراءات، بما يضمن تحقيق العدالة للمواطنين ويعزز من دور الجهاز في ضبط وتنظيم ملكيات الأراضي.

