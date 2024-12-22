فوائد وأضرار زيت شجرة الشاي للبشرة

زيت شجرة الشاي هو علاج شائع، وتشمل فوائده المعلنة تقليل الزيوت وتخفيف الجفاف.

يأتي هذا الزيت العطري من أوراق نوع من الأشجار يسمى Melaleuca alternifolia، والذي ينمو في أستراليا.

ويساعد استخدام زيت شجرة الشاي للبشرة في علاج مجموعة متنوعة من الحالات، وتكون كالآتي:

حب الشباب

نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، قد يساعد زيت شجرة الشاي في علاج حب الشباب، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

اقترحت المراجعات أن هذه الخصائص المضادة للبكتيريا والالتهابات قد تساعد في تقليل آفات حب الشباب المرئية.

البشرة الدهنية

أفادت الدراسات أن الاستخدام المنتظم للمواد الهلامية وغسول الوجه الذي يحتوي على زيت شجرة الشاي قد يساعد في تقليل دهنية البشرة لدى الأشخاص المصابين بحب الشباب.

الحكة

نتيجة لتأثيراته المضادة للالتهابات، قد يساعد زيت شجرة الشاي أيضًا في تقليل حكة الجلد.

التئام الجروح

نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا، قد يساعد زيت شجرة الشاي في تسريع التئام الجروح.

كيفية استخدام زيت شجرة الشاي

لا يتم تناول زيت شجرة الشاي عن طريق الفم أبدًا، حيث أن تناوله يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، فهو يوضع على الجلد فقط.

زيت شجرة الشاي هو أحد مكونات العديد من المنتجات، بما في ذلك المراهم وغسول الفم والمستحضرات وكريمات العناية بالبشرة، ويتوفر زيت شجرة الشاي أيضًا كزيت أساسي نقي، وهو متوفر عادةً بتركيز 5%، ولكن تتوفر أيضًا بتركيزات أعلى.

يوضع زيت شجرة الشاي على الجلد بعد تخفيفه بزيت ناقل أو مرطب، ويعمل تخفيف زيت شجرة الشاي على تقليل خطر تهيج الجلد، من المهم أيضًا تجنب وضع الزيت بالقرب من العينين، حيث قد يسبب التعرض للعينين تهيجًا واحمرارًا.

الآثار الجانبية ومخاطر زيت شجرة الشاي

يمكن لمعظم الأشخاص تحمل المنتجات التي تحتوي على زيت شجرة الشاي، ومع ذلك، فإن الآثار الجانبية ممكنة.

من المرجح أن تحدث الآثار الجانبية عند استخدام الزيت بتركيزات أعلى، وهي تشمل:

تهيج الجلد

جفاف

تقشر

طفح جلدي

حكة

كما هو الحال مع أي منتج، من الممكن أيضًا حدوث رد فعل تحسسي، قبل استخدام زيت شجرة الشاي على الجلد، من الأفضل إجراء اختبار رقعة للتأكد من أنه لن يسبب تهيجًا.

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