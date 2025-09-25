رئيس المصرية لحقوق الإنسان: 480 متابعا لانتخابات البرلمان في 20 محافظة

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: “إن المنظمة بدأت استعداداتها لمتابعة انتخابات مجلس النواب المقبلة، ضمن خطة عمل شاملة تستهدف دعم النزاهة والشفافية وتعزيز المسار الديمقراطي، في إطار دورها الممتد لعقود في الدفاع عن حقوق الإنسان”.



المصرية لحقوق الإنسان تتابع انتخابات النواب

وأضاف في تصريحات لـ«فيتو» أن المشاركة ستتم من خلال 480 متابعًا معتمدًا من الهيئة الوطنية للانتخابات، موزعين على 20 محافظة لضمان تغطية شاملة تشمل المناطق الحضرية والريفية، مشيرًا إلى أن المنظمة نظّمت تدريبات مكثفة لفرق المتابعة «أونلاين» بجهود ذاتية ومن دون أي تمويل خارجي، إلى جانب لقاءات تدريبية في مقرها بالقاهرة خصصت لمتابعي محافظتي القاهرة والجيزة نظرًا لشدة المنافسة فيهما.

آليات رصد وتوثيق الانتخابات البرلمانية

وأوضح «شيحة» أن التدريبات ركزت على آليات الرصد والتوثيق وأساليب التعامل المهني مع الملاحظات الانتخابية، فضلًا عن التأكيد على التزام المتابعين بالحياد والموضوعية. كما تعمل المنظمة بالتوازي – بحسب شيحة – على رفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية عبر التعاون مع كيانات شبابية لزيادة إقبال المواطنين، ولا سيما فئة الشباب، على صناديق الاقتراع.

تقرير انتخابات مجلس الشيوخ

وأضاف أن المنظمة قدّمت تقريرها الختامي حول انتخابات مجلس الشيوخ متضمّنًا ملاحظات تفصيلية، وطالبت بتلافيها في انتخابات مجلس النواب المقبلة، كما ستصدر تقارير مرحلية أثناء عملية التصويت، يليها تقرير ختامي شامل يتناول جميع مراحل العملية الانتخابية، ويُطرح للرأي العام باعتباره «وثيقة مرجعية» لتطوير التجربة الديمقراطية في مصر.

