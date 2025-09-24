الأربعاء 24 سبتمبر 2025
أخبار مصر

رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

رياح مثيرة للأتربة
رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وذلك على فترات متقطعة.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

نسمات الخريف تصل إلى أسوان، الأرصاد الجوية تعلن طقس اليوم الثلاثاء

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية  وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة غدا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس حيث يسود طقس خريفى معتدل حار رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء.


ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 24
 

 

