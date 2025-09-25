بلاستيكية وكنا بنلعب، اعترافات المتهمين بحيازة أسلحة في منشأة ناصر

أدلى المتهمان بحيازة أسلحة نارية وبيضاء بـمنطقة منشأة ناصر باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وقال المتهمان، إن الأسلحة الظاهرة في الصور غير حقيقية مؤكدين أنها بلاستيكية وتستخدم في ألعاب الأطفال.

وأضافا، أنهما قاما بالتقاط صور لهما ممسكين فيها أسلحة نارية وبيضاء بلاستكية بقصد اللهو.

كانت مديرية أمن القاهرة رصدت ملابسات منشور متداول مدعوم بصورة يظهر خلالها شخصان يحملان أسلحة نارية وبيضاء بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.

بالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالصورة – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وبمواجهتهما، أقرا بقيامهما بالتقاط الصورة بقصد اللهو، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

