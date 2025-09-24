وزير قطاع الأعمال يتفقد جناحي مصر الجديدة للإسكان والإسكندرية للاستثمارات بسيتي سكيب

تفقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم، جناحي شركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير والإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية – التابعتين للشركة القابضة للتشييد والتعمير – وذلك خلال فعاليات معرض "سيتي سكيب مصر 2025"، في نسخته الـ 14، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من كبار المطورين العقاريين، في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأشاد الوزير بما تضمنه جناحا الشركتين من مشروعات كبرى ومتنوعة، بما يعكس التطور المستمر والقدرة التنافسية المتنامية للشركات التابعة للوزارة في السوق العقارية المصرية. كما أثنى على الجهود المبذولة في التصميمات والتنفيذ وأسلوب العرض، بما يعكس صورة حضارية لمشروعات قطاع الأعمال العام العقارية.

مشروع “جادينا – Jadinah”

وخلال الجولة، استعرض الوزير مشروع "جادينا – Jadinah" أحدث مشروعات شركة مصر الجديدة بمدينة نيو هليوبوليس على مساحة 300 فدان، والذي تشارك به خلال المعرض، حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى 130 ألف متر مسطح وتضم 540 وحدة سكنية إلى جانب كلوب هاوس وثلاثة مبانٍ إدارية وتجارية ومول تجاري متكامل، فيما تم تخصيص 50% من مساحة المشروع للمسطحات الخضراء، على أن يبدأ التنفيذ مطلع عام 2026.

كما استعرض الوزير، خلال زيارته جناح شركة الإسكندرية، المشروعات المشاركة بالمعرض، وتشمل "أريبا 1" بالساحل الشمالي، في الكيلو 90 بطريق الإسكندرية – مطروح، على مساحة 80.4 ألف متر، ويضم 39 مبنى تحتوي على 344 وحدة سكنية و15 وحدة تجارية، بالإضافة إلى مشروع "أريبا السخنة"، على مساحة 104.8 ألف متر، ويضم 48 مبنى بعدد 750 وحدة سكنية و15 وحدة تجارية.

مصر الجديدة للإسكان والتعمير

وأكد المهندس محمد شيمي أن هذه المشاركات تعكس حرص الوزارة على تعزيز الحضور في أكبر المحافل العقارية، وفتح المجال أمام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، مشددًا على أهمية الاستغلال الأمثل للأصول وتكثيف جهود البيع والتسويق باستخدام الوسائل الرقمية الحديثة. كما أشاد الوزير بجهود شركة ريل مارك للتسويق العقاري – إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير – في الترويج للمشروعات العقارية وتسويقها داخل وخارج المعرض، مؤكدًا أن التكامل بين شركات التطوير العقاري والتسويق يعزز من قوة وتنافسية القطاع العقاري التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

رافق الوزير في جولته، اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والدكتور سامح السيد العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والمهندس أيمن أبو بكر العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، وداليا العناني العضو المنتدب لشركة ريل مارك للتسويق العقاري.

مشروعات "جراند فيو سموحة

وتجدر الإشارة إلى أن شركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير والإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية لديهما محفظة واسعة من المشروعات العقارية والتنموية في مختلف أنحاء الجمهورية؛ منها مشروعات كبرى لشركة مصر الجديدة في مدينة نيو هليوبوليس مثل مشروع "جادينا"، إلى جانب مشروع حدائق العاصمة على مساحة 750 فدانًا، فضلًا عن تطوير الطرق الداخلية والأحياء القائمة وتعزيز البنية التحتية بمدينة نيو هليوبوليس بما تضمه من آلاف الوحدات السكنية. أما شركة الإسكندرية، فلديها مشروعات "جراند فيو سموحة 1,2,3"، ومشروع "راقية – الإبراهيمية"، و"النزهة تاورز" في الإسكندرية، إلى جانب مشروعات "أريبا" بالساحل الشمالي والعين السخنة، ومشروع "تيجان" في أسوان.

