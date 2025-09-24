الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الاتحاد الدولي يخطر الزمالك بمشاركة سيدات الطائرة في بطولة العالم للأندية

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، يفيد بتأكيد مشاركة فريق سيدات الزمالك في بطولة العالم للأندية المقرر انطلاقها خلال الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر المقبل.

ويمثل الزمالك القارة الإفريقية في البطولة، بعدما نجح في التتويج ببطولة إفريقيا للأندية للسيدات على حساب الأهلي في أبريل الماضي، ليحجز بطاقة التأهل.

ويشارك فريق السيدات بالزمالك في بطولة العالم للأندية للسيدات للمرة الثانية على التوالي، حيث كانت المشاركة الأولى في ديسمبر من العام الماضي بالصين.

