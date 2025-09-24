الاتحاد الدولي يخطر الزمالك بمشاركة سيدات الطائرة في بطولة العالم للأندية

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، يفيد بتأكيد مشاركة فريق سيدات الزمالك في بطولة العالم للأندية المقرر انطلاقها خلال الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر المقبل.

ويمثل الزمالك القارة الإفريقية في البطولة، بعدما نجح في التتويج ببطولة إفريقيا للأندية للسيدات على حساب الأهلي في أبريل الماضي، ليحجز بطاقة التأهل.

ويشارك فريق السيدات بالزمالك في بطولة العالم للأندية للسيدات للمرة الثانية على التوالي، حيث كانت المشاركة الأولى في ديسمبر من العام الماضي بالصين.

