السجن 15 سنة لعاطل بتهمة سرقة مواطن في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " أ.س.م" بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالسرقة بالإكراه والبلطجة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو محمد القوني رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار السيد مصطفى الحوراني، والمستشار عبد الجليل محمد حماد وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 8570 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد ببلاغ من المجني عليه بقيام المتهم بالتعدي عليه وسرقته وتحريض كلب شرس وسرقته بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، الي قيام المتهم " أ.س.م" عاطل، بسرقة المجني عليه " ع.ا.ع" بائع خضراوات، بطريق الإكراه، حال قيام المجني عليه باستقلال لإحدى المركبات بالطريق العام، استوقفه المتهم وجعله يترجل للخارج متتبعا إياه بسلاح أبيض، وقام بتوجيه له عدة ضربات بفخذه اليسرى وبيده اليمنى واليسرى، ومقاومته للمتهم ومحاولة الفرار من محل الواقعة،قام المتهم بتحريض كلب بحوزته صوب جسد المجني عليه فعقره ببطنه من الناحية اليمنى ليحدث به إصابات فخارت قواه وبث الرعب في نفسه ليتمكن من سرقة المبلغ المالي بحوزته وقدره 32 ألف جنيه والفرار من مكان الواقعة، وتبين من التحريات من مقطع فيديو لمكان الواقعة قيام المتهم حاملا سلاحا أبيض سكين واستعراض القوة بحوزته كلب شرس وسرقة المجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته المتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.