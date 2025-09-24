البابا تواضروس يناقش بعض الترتيبات الخاصة بالكلية الإكليريكية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، صاحبي النيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، والأنبا أثناسيوس الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلى والعباسية، والمشرف الروحي على طلبة الكلية الإكليريكية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس ناقش مع الأنبا مكاري والأنبا أثناسيوس بعض الترتيبات الخاصة بالكلية الإكليريكية.

البابا تواضروس يناقش مفهوم القيادة المؤسسية بالكنيسة

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، ندوة تفاعلية نظمها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية "COPTICAD" بالمقر البابوي بالعباسية، تحت عنوان "منهج القيادة المؤسسية في الكنيسة: لماذا أصبح ضرورة؟".

مفهوم القيادة المؤسسية

ناقشت الندوة مفهوم القيادة المؤسسية وأهميتها في العمل الكنسي، والتحديات المرتبطة بتطبيقها، والدور الذي يقوم به المعهد في دعم هذا الفكر الذي يقوده قداسة البابا في الكنيسة.

وخلصت الفعالية إلى عدد من التوصيات استنادًا إلى خبرة المعهد الممتدة لعشر سنوات في التطوير المؤسسي، من أبرزها التأكيد على ضرورة بناء قدرات القادة في مختلف المستويات لاكتساب مهارات القيادة المؤسسية.

وشارك في الندوة عدد من الآباء الأساقفة والكهنة والخدام والخادمات من إيبارشيات وقطاعات خدمية متعددة، ممن لهم خبرات ورؤى تهدف إلى ترسيخ العمل المؤسسي في الكنيسة.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الفعاليات التي ينظمها المعهد بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه بيد قداسة البابا تواضروس الثاني عام 2015.

