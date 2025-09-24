190 عضوا بمجلس الشيوخ ينتهون من إجراءات استخراج كارنيهات العضوية

أنهى نحو 103 أعضاء بمجلس الشيوخ، إجراءات استخراج كارنيه العضوية، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من حفل الاستقبال الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الشيوخ للأعضاء المنتخبين في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

ويصل بذلك إجمالي الأعضاء الذين استخرجوا كارنيه العضوية حتى الآن نحو 190 عضوا، وذلك علي مدار اليوم وأمس.

إجراءات العضوية

وتتضمن إجراءات العضوية، عددا من الخطوات، تبدأ ببصمة الوجه ثم ملء استمارة العضوية، ثم التصوير الفوتوغرافي، ثم ملء إقرار الذمة المالية، ثم استلام الحقيبة البرلمانية، ثم تسجيل رغبات اللجان النوعية.

الحقيبة البرلمانية

وتحتوي الحقيبة البرلمانية على: (تابلت) الذي يتم استخدامه في المجلس، بالإضافة إلى نسخة كاملة من نص الدستور، بجانب ختم فيها اسم النائب ورقم عضويته.

وبدأ الأعضاء الجدد في التوافد على مقر مجلس الشيوخ صباح اليوم ضمن حفل الاستقبال لاستلام كارنيهات العضوية الجديدة.

محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد

ويستقبل مجلس الشيوخ الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي).

وبالأمس، قام المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، بتسليم بطاقات العضوية إلى الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع القاهرة، وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا (قائمة وفردي)، وسط أجواء ودية سادها الترحيب والتقدير.

الأمين العام لمجلس الشيوخ

وحرص المستشار الأمين العام، على مشاركة الأعضاء فرحتهم بالتقاط الصور التذكارية معهم، والتي عكست أجواءً من الود والاعتزاز بهذه اللحظة التي تُعد بداية لمسيرتهم البرلمانية الجديدة تحت قبة المجلس.

كما وجّه المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام، والمستشار عمرو يسري نائب الأمين العام، خالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين في تنظيم فعاليات اليوم الأول من حفل الاستقبال وتسليم البطاقات، مثمنين الجهود المبذولة والأداء المشرف الذي أسهم في خروج الفعاليات بصورة تليق بمكانة المجلس.

فعاليات حفل الاستقبال

وتتواصل فعاليات حفل الاستقبال حتى مساء اليوم الأربعاء، لاستقبال الأعضاء المنتخبين عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي).

