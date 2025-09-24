محمد عبد الجليل يكتب: مزرعة "الخوف" في القنطرة.. كيف أسقطت الداخلية إمبراطورية المخدرات؟.. 6.5 طن من "الهيدرو" في مخازن سرية.. الموت يختبئ تحت الأرض

في قلب الصحراء، بمنطقة القنطرة شرق، وبين تضاريس وعرة وجبال شاهقة، كانت هناك امبراطورية سرية تُدار في الخفاء. لم تكن مجرد مزرعة، بل كانت حصنًا محصنًا، وملجأً لـ "تشكيل عصابي شديد الخطورة" يحتمي بأسلحته ووعورة المكان. هذه هي قصة "مزرعة الأشباح" التي ظن أصحابها أنها ستكون بعيدة عن أعين القانون، لكن يقظة أجهزة الأمن كانت أقوى.

لعدة أشهر، كانت المعلومات الاستخباراتية تتجمع لدى قطاع مكافحة المخدرات، مؤكدة وجود مزرعة ضخمة تُزرع فيها نباتات "الهيدرو" المخدر. التحدي لم يكن فقط في حجم المزرعة، بل في موقعها الجغرافي المعقد. كانت المنطقة أشبه بـ "متاهة"، مما يتطلب خطة غير تقليدية لاقتحامها.

المعلومات والخطة على مكتب الوزير

المعلومات التي وصلت إلى الوزارة عن حجم المزرعة وقيمة المخدرات جعلت المتابعة تأتي من أعلى المستويات. توجيهات الوزير كانت واضحة: "لا تهاون، ولا تساهل".

تنسيق مع الجهات الأمنية

تم تشكيل فريق عمل يضم نخبة من ضباط قطاع مكافحة المخدرات، بالتعاون مع أمن الإسماعيلية والعمليات الخاصة. كان التنسيق بين هذه الأجهزة هو مفتاح نجاح الخطة التي أُطلق عليها اسم "الصياد".

الاقتحام في الظلام

استغلت القوات الظلام الدامس والرياح القوية لتنفيذ عملية الاقتحام. تحركت المجموعات بحذر شديد، لتطوق المزرعة من كل الجهات، مانعة أي فرصة للمتهمين بالفرار.



سقوط الإمبراطورية.. المخازن السرية والأسلحة

لحظة الصفر كانت بمثابة صدمة للعصابة. في غضون دقائق، تمكنت القوات من السيطرة الكاملة على المزرعة. لم يقتصر الأمر على ضبط المتهمين، بل كانت هناك مفاجآت أخرى:



مخازن تحت الأرض: كانت هناك مخازن سرية محفورة تحت الأرض لإخفاء كميات ضخمة من المخدرات المجهزة للتوزيع.

ترسانة من الأسلحة: عُثر على بنادق آلية وخرطوش، مما يؤكد أن العصابة كانت مستعدة لمواجهة أي خطر يهدد إمبراطوريتها.

كنز بمليار وستمائة مليون جنيه: بلغت القيمة المالية للمضبوطات وحدها ما يقارب 1.6 مليار جنيه، وهو ما يضع هذه العملية ضمن أكبر ضربات مكافحة المخدرات في تاريخ مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.