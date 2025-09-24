مال الوظيفة لن يحقق الثراء!

حديث قلب

كتاب الأب الغني والأب الشهير، تأليف الكاتب الأمريكي الشهير روبرت تي كيوساكي، والذي تمت ترجمته إلى العربية، يدق ناقوس الخطر لكل جيوش الموظفين في الأرض، إذ تؤكد فصوله ومحتوياته أن الوظيفة وحدها مهما ارتقت مستوياتها لن تحقق لهم الثراء المطلوب، والذي لن يتحقق إلا بتعلم قواعد وقوانين السوق والاستثمار!



يؤكد الكاتب أن اكتساب المال من الوظيفة لوحدها لن يحقق الحرية المالية ولا الثراء، بل تتحقّق عن طريق السعي الدؤوب -بالمعرفة والجهد والممارسة- لخلق مصادر دخل عديدة..

ومن الدروس التي وردت في كتاب الأب الغني والأب الفقير والحلول لتحسين أمورك المالية:



الفرق بين الأصول والخصوم:

بكل بساطة هذه القاعدة، تجد عموم الناس يجهلونها، ولهذا يعانون ماليا ويسقطون في الديون والإفلاس والفقر. وفقا لكيوساكي فالأصول هي الأشياء التي تضع المال في جيبك.



أما الخصوم (الالتزامات) هي الأشياء التي تأخذ المال من جيبك إن الثراء هو مقدار العوائد التي تحققها لك الأصول، مقارنة بخانة النفقات والمصاريف والخصوم كلما وجهت المال إلى شراء الأصول، كلما زادت عوائدها، وكلما زاد التدفق المالي.

كلما كان التدفق المالي أكبر من نزيف النفقات والمصاريف، فستزداد ثراء وغنى، على عكس الناس الذين لا يستثمرون في الأصول ويتجهون دائما لشراء الكماليات والرفاهيات كلما سمح دخلهم، هم أكثر عرضة للوقوع في الديون والأزمات المالية.

الوظيفة لا تحقق الثراء أبدا:

يقول كيوساكي "إن قضاء عمرك فى الكدح في الوظيفة للحصول على المال والذى سوف يتسرب من يديك بنفس سرعة حصولك عليه ليس دليل على شدة الذكاء أبدًا"، ويؤكد أن الوظيفة المرموقة الآمنة وهم لا وجود له، قد زرعها آباؤنا في عقولنا عن غير وعي، ظنا منهم بأنها الملاذ الآمن والحصن المنيع ضد مفاجآت الزمان، وهم ورثوها بدورهم من آبائهم.



يدق روبرت في كتابه ناقوس الخطر لكل جيوش الموظفين في الأرض، فيقول محذرا: مهما ارتقيت من وظائف مرموقة، فسيأتي يوم تصبح فيه عجوزا بلا فائدة، يجب تغييرك! ثم يتساءل لماذا ترغب في تسلق السلم الوظيفي، ولماذا لا تحاول امتلاك السلم كله، و لماذا تعمل في شركة بينما يمكنك امتلاكها؟

اكتساب المعرفة حول الاستثمار:

يقول روبرت في كتابه الأب الغني والأب الفقير أن مشكلة الطبقة الوسطى أنهم يتعلمون كيف يتقنون مهارة ما للعمل من أجل المال، لكنهم لا يتعلمون كيف يجعلون المال هو من يعمل لديهم.

لهذا يدعو روبرت للتعلم عن الاستثمار واكتساب المعرفة حول إدارة المال والأعمال قد لا تملك المال، لكنك تملك وقتك، وقد تملك الكثير منه، وإنفاق هذا الوقت ملكك أنت، وأنت حر في أن تصنع به ما تشاء، أول استثمار تستثمره هو وقتك بأن تستثمره في التعلُم، تعلَّم قواعد وقوانين المال، تعلَّم ما يفيدك في زيادة دخلك وفي زيادة قدراتك وتطويرها على الاستثمار.



لا تدخل معترك الحياة خائفا من الفشل، ادخل معترك الحياة لكي تفوز، وفقا لروبرت كيوساكي فإن أكبر مخاطرة ترتكبها في حياتك، هي أن تبحث عن الخيارات الآمنة، وتبتعد عن المخاطرة تماما.



إن عدم أخذك للمخاطرات المحسوبة هو مخاطرة في حد ذاته! لكن إذا كنت -بطبيعتك- تحب التعقل والتروي وعدم المغامرة، لا بأس بذلك، توجه إلى الاستثمارات الآمنة، لكن ابدأ مبكرا وأسرع الخطى لتلحق بالقطار، التخطيط للمستقبل يبدأ من هذه اللحظة.

يعتبر كتاب الأب الغني والأب الفقير التخطيط للمستقبل من أهم متطلبات الثراء والحرية المالية.

ينظر كثير من الناس لوظيفتهم على إنها مصدر الدخل الآمن بدلًا من الأصول. ماذا بعد التقاعد من الوظيفة عندما لن يستطيع الشخص الاعتماد على دخل شهري ثابت؟.

