آداب القاهرة تحتفل بتخريج دفعة "الأميرة فاطمة" 2025

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، حفل خريجي دفعة 2025 بكلية الآداب، والتي أطلق عليها دفعة "الأميرة فاطمة"، بحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نجلاء رأفت عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والخريجين وأسرهم.

حفل تخرج دفعة الأميرة فاطمة بآداب القاهرة

وأكد الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال كلمته للخريجين، أن كلية الآداب من أعرق الكليات التي حملت على عاتقها منذ تأسيسها مهمة تنوير العقول، وصناعة الوعي، وصون الهوية الثقافية والحضارية للمجتمع المصري والعربي، ولها إسهامات كبرى في إثراء البحث العلمي، والحفاظ على اللغة العربية، والانفتاح على الثقافات العالمية، بما يعزز مكانة الجامعة بين الجامعات المرموقة على المستويين العربي والعالمي.

وأشار إلى حرص الكلية على تزويد أبنائها وبناتها بالعلم والمعرفة المتنوعة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغات والترجمة والجغرافيا والتاريخ والفلسفة وغيرها، بما يؤهلهم لأن يكونوا مثقفين قادرين على الإسهام في خدمة وطنهم ومجتمعهم، ومؤثرين إيجابًا في محيطهم المحلي والإقليمي والدولي.

وقال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب: إن خريجي جامعة القاهرة يمتلكون القدرة على إحداث تغيير إيجابي في مجالات عملهم، ودعاهم إلى الاستمرار في التعلم والتطور الشخصي والمهني للحفاظ على تميزهم، مشيدًا بدور الكلية في تخريج كوادر متميزة ومزودة بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، موجهًا الشكر لأساتذة الكلية الذين لم يبخلوا بعلمهم وجهدهم على الطلاب، كما وجه الشكر لأولياء الأمور الذين ضحوا كثيرًا من أجل أن يستكمل أبناؤهم دراستهم الجامعية على مدار عدة سنوات.

حفل تخرج دفعة الأميرة فاطمة بآداب القاهرة

وأكدت الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب، على أهمية القيم الإنسانية والتربوية التي اكتسبها الطلاب في الكلية باعتبارهم مستقبل الوطن.

وفي كلمتها ممثلة عن خريجي الدراسات العليا، قالت إيمان أحمد عبد الحليم: إن كلية الأداب شكلت عبر تاريخها الطويل منارة للفكر والإبداع، وأسهمت في تخريج رواد الفكر والثقافة والعلوم الإنسانية، مشيرًة إلى أن الاحتفالية تُعد مناسبة للاحتفال بالعلم الذي يرفع صاحبه درجات، وبالمعرفة التي تفتج أبواب المستقبل، وتبني جسور التقدم والتنمية للوطن.

وأشارت إلى أن طلب العلم لا يقف عند مرحلة بعينها، بل هو رحلة ممتدة، وأن الباحث الحقيقي لا يعرف المستحيل، بل يسعى دائمًا ليترك أثرًا نافعًا وبصمة مضيئة في مجتمعه ووطنه، موجهًة الخريجين أن يكونوا دائمًا نماذج للعطاء العلمي وفخرًا لأنفسهم وللوطن وللجامعة وللكلية.

