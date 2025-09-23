رئيس جامعة القاهرة يتابع انتظام الدراسة بكليات فرع الشيخ زايد (صور)

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لعدد من كليات الجامعة بفرع الشيخ زايد لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالعام الجامعي 2025/ 2026، شملت كليات الهندسة، والتجارة، وطب الأسنان، رافقه خلالها الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، والدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة، والدكتورة جيرالدين محمد أحمد عميد كلية طب الأسنان.

رئيس جامعة القاهرة في جولة بكليات فرع الشيخ زايد

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية والمعامل والمكتبات والمرافق الخدمية، وعيادات الأسنان، والملاعب، واطمأن على انتظام الجداول الدراسية وانتظام أعضاء هيئة التدريس والطلاب منذ اليوم الأول للدراسة.

وشدد على ضرورة توفير بيئة تعليمية متميزة تسهم في صقل مهارات الطلاب وتزويدهم بالمعارف التي تؤهلهم للمنافسة محليًا ودوليًا، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير أحدث البرامج الدراسية والمعامل البحثية والبنية التحتية الذكية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

كما أجرى عبد الصادق، حوارات ودية مفتوحة مع طلاب الجامعة، وهنأهم ببدء العام الدراسي، ملتقطًا معهم الصور التذكارية التي عكست أجواء البهجة.

وأكد أن جامعة القاهرة كانت وستظل مصنعًا للتميز، حيث تخرج فيها نخبة من القيادات البارزة التي تتبوأ أرفع المناصب داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى ما يتمتع به خريجو الجامعة من مزايا تنافسية رفيعة في أسواق العمل.

كما حرص على توجيه الطلاب بجملة من النصائح الملهمة، داعيًا إياهم إلى الاجتهاد وتنظيم أوقاتهم وتحقيق التوازن بين تحصيلهم الأكاديمي ومشاركتهم في الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تزخر بها الجامعة، بما يسهم في صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

كذلك أكد رئيس جامعة القاهرة، للطلاب، أن إدارة الجامعة في خدمتهم وتفتح أبوابها دائمًا للاستماع لمقترحاتهم أو شكاواهم، وأضاف أن الجامعة، بما لديها من مراكز ووحدات ذات طابع خاص، بإمكانها مساعدة أبنائها على اكتشاف إبداعاتهم ومواهبهم والعمل على تنميتها ورعايتها، مشيرًا إلى أن الجامعة ليست مكانا للدراسة والتحصيل العلمي فحسب، بل تمارس من خلالها الأنشطة الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والفنية، وغيرها، والتي تسهم في بناء الشخصية.

