خارج الحدود

مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون الأقصى، فيتو

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

جولات استفزازية لمستوطنين متطرفون

وأفادت مصادر محلية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب أحمد جهاد براهمة (19 عامًا) برصاص الاحتلال في عنزا جنوب جنين.

قوات الاحتلال اقتحمت عنزا بعدة آليات عسكرية وانتشرت في شوارعها

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عنزا بعدة آليات عسكرية وانتشرت في شوارعها، وأغلقت دوار عنزا الرئيسي ما أعاق حركة السير على شارع نابلس -جنين.
كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات وقرى جنوب جنين منها يبعد وصانور وأم دار وغيرها وداهمت منازل فيها وفتشتها.

مستوطنون متطرفون القدس شرطة الاحتلال الاسرائيلي

