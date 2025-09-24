الأربعاء 24 سبتمبر 2025
أخبار مصر

"الخدمات البيطرية" تنفذ 8 آلاف زيارة للتقصي النشط خلال أغسطس الماضي

كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نتائج أعمال خطة الرصد الإكلينيكي النشط خلال شهر أغسطس الماضي، والتي شملت أكثر من 8 آلاف زيارة للمزارع والمنازل والأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية: إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الرصد والمتابعة الميدانية في المزارع والتربية المنزلية بالقرى، بالإضافة إلى أسواق الحيوانات، ضمن خطة الوزارة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.

 

رفع كفاءة منظومة الإنذار المبكر للحد من انتشار الأمراض الوبائية

وأشار "الأقنص" إلى أن الهيئة وضعت خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة الإنذار المبكر للحد من انتشار الأمراض الوبائية، عبر المتابعة الدورية للوضع الصحي للحيوانات والكشف المبكر عن أي مؤشرات لظهور أمراض، مما يدعم إجراءات الاستجابة السريعة والفعّالة عند رصد بؤر مرضية، ويعزز من جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة.

وأوضح "الأقنص" أن فرق الترصد الوبائي للأمراض قامت خلال أغسطس الماضي بزيارة نحو 1,254 قرية، تضمنت 8,336 زيارة للمزارع والمنازل، بالإضافة إلى 40 زيارة لأسواق الحيوانات. 

كما شملت أعمال التقصي مناظرة أعداد كبيرة من الحيوانات والطيور، حيث تم فحص: 78,038 رأس أبقار، 43,684 رأس جاموس، و46,600 رأس أغنام، فضلا عن 42,303 رأس ماعز، و1,994 رأس جمال، إضافة إلى 5,112 رأس دواب، و292,661 من الدواجن.

