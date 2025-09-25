الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تختلف بين "محدد المدة" عن غير المحدد، قيمة تعويض العامل حال إنهاء عقده في قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد،
قانون العمل الجديد، فيتو

منح قانون العمل، العديد من الامتيازات للعمال، ومن بين هذه المميزات حصول العالم على تعويض كبير في حالة محددة.

 

مكافأة شهر

وتنص المادة (154) على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المحدد المدة قبل انقضاء مدته أو عند تجديده لمدة تزيد على خمس سنوات، يلتزم بدفع مكافأة للعامل تعادل أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات خدمته. هذا الحق يهدف لتعويض العامل عن فقدانه للعمل، وضمان حد أدنى من الأمان المعيشي.

كما منح قانون العمل العامل تعويضًا أكبر في حال الإنهاء غير المشروع للعقد غير محدد المدة، بحيث لا يقل التعويض عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.

إعفاء من الرسوم القضائية

كما أعفى قانون العمل العمال من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

ونصت مادة (٦) على أن يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويستمر العمل بأي مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسرى ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون العمل أحكام قانون العمل اشتراطات قانون العمل الرسوم القضائية عقد العمل

مواد متعلقة

قانون العمل الجديد، جزاءات في انتظارك حال رفضك تعليمات صاحب العمل

3 إعفاءات في قانون العمل الجديد

جبران: قانون العمل الجديد جاء ليحقق المزيد من "الأمان الوظيفي"

كيف يرسم قانون العمل الجديد قواعد تشغيل الأجانب في مصر؟

الأكثر قراءة

فيضان مدمر يداهم السودان وارتفاع المنسوب في مصر، خبير يحذر من خطر قادم من سد النهضة

أسعار المانجو اليوم الخميس، ارتفاع جديد يضرب 5 أصناف والعويسي تصل إلى 75 جنيها

لحظة وفاة لاعب تنس الطاولة سمير الطنطاوي في بطولة الجمهورية ببورسعيد (فيديو)

إهانة واستخفاف، إسرائيل ترد على إعلان ترامب المرتقب بشأن وقف الحرب في غزة

الأبيض شكله أحلى ولكن، شوقي غريب يكشف توقعاته لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك (فيديو)

ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

استمرار انخفاض درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الخميس

أحدهم يخص برنامج شوبير، 6 فرمانات مشددة من الأهلي قبل مواجهة الزمالك (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads