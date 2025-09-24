الأربعاء 24 سبتمبر 2025
التضامن تنفذ برنامجًا تدريبيًا حول دعم الأطفال والأسر في حالة وجود نزاعات قانونية

برنامج تدريبي متخصص
برنامج تدريبي متخصص في وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة تيردى زوم السويسرية بمصر، برنامجا تدريبيًا متخصصا حول إدارة الحالة وإعادة الإدماج للأطفال والشباب ودعمهم في حالة وجود نزاع قانوني، حيث جمع التدريب عددا من المتخصصين في برامج ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ويأتي ذلك استمرارًا لدعم وبناء قدرات أخصائي الرعاية وتفعيلا لبرتوكولات التعاون والشراكة مع المؤسسات الدولية والوطنية لدعم برامج حماية الأطفال وضمان مستوى لائق من أوجه الرعاية والحماية والدعم لهم ولأسرهم.

 

واستهدف التدريب المتخصص تقديم دليل إعادة إدماج الأطفال في نزاع مع القانون في مختلف المراحل القضائية وغير القضائية، حيث يوفر إرشادات تقنية منهجية للعاملين الاجتماعيين، والخبراء القانونيين، والقضاة، وأعضاء النيابة، وأخصائي الحالات، وغيرهم من الممارسين، من أجل تكييف أنظمة إدارة الحالات لتلبية احتياجات الأطفال في جميع مراحل الإجراءات القانونية، سواء ضمن الأنظمة الرسمية أو غير الرسمية.

كما يعزز الدليل العدالة المتمحورة حول الطفل، وضمان حماية حقوقه، بالإضافة لبناء القدرات، وتعزيز المساءلة، وتعبئة الموارد لضمان حصول كل طفل في نزاع مع القانون على الدعم اللازم بما يكفل إعادة إدماجه في مجتمعه.

حضر البرنامج التدريبي: الدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، حسين إسماعيل، مدير عام إدارة الدفاع الاجتماعي،  ماريكا ماكو مديرة هيئة تيردى زوم والأستاذ حاتم قطب، الممثل الميداني ومدير الشركات  بهيئة تيردى زوم.

 وقامت بتيسير الجلسات التدريبة  إيرين ثروت استشاري حماية  الطفل، وفرح إسحاقات، منسقة العدالة الإقليمية بالهيئة.

