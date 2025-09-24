انهيار سد في تايوان بسبب إعصار راجاسا المدمر ووقوع إصابات

لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم واعتُبر 30 آخرون في عداد المفقودين، الثلاثاء، إثر انهيار سد طبيعي على نهر في شرق تايوان التي ضربها الإعصار المدمّر راجاسا، بحسب ما أعلنت السلطات المحليّة في الجزيرة الأربعاء.

وقال لي كوان-تينج، المسؤول الإعلامي في حكومة مقاطعة هوالين، إنَّه "حتى الساعة السابعة من صباح الأربعاء، تأكَّد مقتل 14 شخصًا وإصابة 18 آخرين بجروح".

وأضاف أنَّ "عدد المفقودين كان ليلة أمس، وفقا للوكالة الوطنية للإطفاء، 30 شخصًا، وفرقنا تواصل البحث".

وأدَّت الأمطار الغزيرة التي حملها الإعصار راجاسا معه إلى انزلاق أرضي تسبّب بانهيار سدٍّ طبيعي كان يحبس خلفه مياه بحيرة تشكّلت في الجزء العلوي من نهر ماتايان.

وتسبَّب انهيار السدِّ بفيضان مياه البحيرة، ممَّا أدَّى إلى انهيار جسر، وإغراق قرية مجاورة، ومحاصرة مئات الأشخاص، بحسب السلطات.

