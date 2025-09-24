الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

موعد وصول بعثة بيراميدز من السعودية بعد التتويج بكأس القارات الثلاثة

بعثة فريق بيراميدز،
بعثة فريق بيراميدز، فيتو

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مساء اليوم الأربعاء إلى القاهرة، قادمة من السعودية، بعد التتويج بكأس القارات الثلاث.

ومن المقرر، أن تحط الطائرة الخاصة التي تقل بعثة الفريق السماوي في مطار القاهرة عند الساعة السابعة والنصف مساءً، في صالة الوصول رقم 2.

شهدت حافلة فريق بيراميدز في طريق العودة إلى مقر إقامة الفريق بمدينة جدة، احتفالات جنونية من لاعبي الفريق السماوي بعد التتويج ببطولة كأس القارات الثلاث إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وغنى لاعبو بيراميدز في الطريق العودة من ملعب المباراة: "احنا أبطالها لحد ما نبطلها إفريقيا بحالها احنا أبطالها”.

بيراميدز يتخطى الأهلي السعودية بثلاثية في كأس الإنتركونتيننتال

توج فريق بيراميدز بكأس بطولة القارات الثلاث في بعد الفوز أمام أهلي جدة 3-1  في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء على لقب كأس القارات الثلاث بكأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

بيراميدز يتوج بكأس القارات الثلاث، فيتو
بيراميدز يتوج بكأس القارات الثلاث، فيتو

بيراميدز بطل كاس القارات الثلاث 

وحقق فريق بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا إنجازًا عالميًّا لأول مرة في تاريخه بحصد لقب كأس القارات الثلاث (أفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ) ليعادل به إنجاز فريق الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

وتخطي فريق بيراميدز نظيره أهلي جدة السعودي بثلاثية ماييلي ليظفر بلقب كأس القارات الثلاث لأول مرة في تاريخه مكررا إنجاز الأهلي الموسم الماضي.

 

بيراميدز يعادل الأهلي 

وحقق فريق الأهلي لقب كأس القارات للأندية الأبطال النسخة الماضية بعد فوزه الكبير ضد العين الإماراتي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس "الإنتركونتيننتال 2024".


أحرز ثلاثية الأهلي في شباك العين، العام الماضي، كل من: وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

