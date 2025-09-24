91.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الثلاثاء

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الثلاثاء نسبة 91.4 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.1 % والعرب على 5.5 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 43.7 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 113.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.6 % وسجل العرب 5.4 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6.131,3 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 4.021,9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.493 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 35328 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 43552 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 15881 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3836 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 10501 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 13978 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3488 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.492 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 35210 نقاط، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 43349 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 15824 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 10550 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14032 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3487 نقطة.

