اليوم، ندوة في نقابة الصحفيين حول حقوق الحيوان

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة بعنوان "حقوق الحيوان والثقافة المجتمعية وتفعيل القانون"، وذلك اليوم الأربعاء 24 سبتمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً، بقاعة طه حسين في الدور الرابع.



يشارك في الندوة عدد من المهتمين بحقوق الحيوان، من بينهم منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، وبراء المطيعي، مدير البرامج العلمية بالبرنامج العام في الإذاعة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.