ضياء رشوان: الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية تطور نوعي في مسار صراع ممتد ومعقد

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الاعتراف الأوروبي المتزايد بـ الدولة الفلسطينية ليس مجرد خطوة رمزية، بل يمثل تطورًا نوعيًا في مسار صراع ممتد ومعقد.

وقال، خلال لقائه ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، إن "الاحتلال الإسرائيلي بدأ عام 1948، لكنه لم يأت فجأة، فالصراع تراكم عبر محطات تاريخية منذ المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897 ووعد بلفور عام 1917".

من وعد بلفور إلى اعتراف كير ستارمر

أوضح رشوان أن الاعترافات الأخيرة بدولة فلسطين، خصوصًا من بريطانيا، تمثل تحولات جوهرية في مواقف دول كانت في قلب المشروع الصهيوني.

وأضاف: "لدينا في التاريخ وعد بلفور، واليوم لدينا اعتراف من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وهو تغيير عميق بعد 108 سنوات".

تحولات في مواقف الحلفاء التقليديين لإسرائيل

وأشار إلى أن دولًا مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا، التي كانت تاريخيًا من أبرز الداعمين لإسرائيل سياسيًا وعسكريًا، بدأت تغيّر من مواقفها. وقال: "فرنسا كانت شريكًا رئيسيًا لإسرائيل في عدوان 1956 وساعدتها على بناء برنامجها النووي، بينما بريطانيا سلّحت العصابات الصهيونية بعد انسحابها من فلسطين. اليوم، نرى هذه الدول تتحرك في اتجاه الاعتراف بفلسطين".

خطوة تراكمية وليست قاضية

وشدد رشوان على أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يُحسم بضربة واحدة، كما في مباريات الملاكمة، بل عبر تراكمات تاريخية وسياسية.

وأكد أن أي خطوة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مهما بدت محدودة، تشكل إضافة نوعية في معركة طويلة الأمد لتثبيت الحقوق الفلسطينية على الساحة الدولية.

ولفت إلى أن الاعتراف الذى نراه بالدولة الفلسطينية يعد تحولًا نوعيًّا، أهمها اعتراف بريطانيا التي سلمت أسلحة الجيش البريطانى للعصابات اليهودية التى استولت بها على أراضٍ في فلسطين.

وأضاف، أن الفلسطينيين لا ينطقون مكانا واحدا فى فلسطين التاريخية إلا بالاسم العربى، لافتًا إلى أنه فى عام 48 كان عدد الشعب الفلسطيني حوالى مليون و100 ألف شخص، تم تهجير 750 ألفا منه بالقوة.

ولفت ضياء رشوان إلى أن كل الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية حذرت من ضم الضفة الغربية، منها إسبانيا التى حذرت من الأسلحة التى تدخل إلى إسرائيل، وبالتالي الواقع التي تحدث حاليًّا ستضغط بشكل كبير على إسرائيل، ونتنياهو يزعم أنه قادر على كل شىء، لكن ذلك غير صحيح.

وأوضح ضياء رشوان أن العلاقات الدولية والأمريكية مع إسرائيل عنصر رئيسي في مستقبل إسرائيل من الداخل في السلاح والتمويل والمهاجرين، لأنها بُنيت على الهجرات.

