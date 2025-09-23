الأربعاء 24 سبتمبر 2025
خارج الحدود

تزامنا مع اجتماع ترامب مع قادة عرب ومسلمين، جيش الاحتلال ينوى إرسال قوات إضافية لغزة

أمير قطر وترامب،
أمير قطر وترامب، فيتو

في الوقت الذي يجتمع فيه ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية لبحث إنهاء الحرب فى غزة، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر عبرية قولها، أن جيش الاحتلال يخطط لإرسال قوات إضافية لمدينة غزة لتكثيف الضغط على حماس.

 

جيش الاحتلال يخطط لإرسال قوات إضافية لمدينة غزة

وأفادت القناة العبرية، أن رئيس الأركان يعتقد أنه يمكن تحويل الضغط العسكري إلى تحرك سياسي، وأوضحت أن العملية في مدينة غزة مصممة لوقفها في أي مرحلة للتوصل إلى صفقة.

 

أمير قطر يعول على قيادة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية، أن بلاده تُعوّل على قيادة ترامب في وضع حد للحرب الدائرة في غزة والتوصل إلى حل يوقف نزيف الدماء.

وشدد أمير قطر على أن الوضع في غزة سيئ للغاية، مع تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع تحت الحصار والدمار المستمر، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لتخفيف معاناة المدنيين.

وأضاف أن الدول المشاركة في الاجتماع جاءت من أجل بذل كل ما بوسعها لإنهاء الحرب وإعادة المحتجزين، معتبرًا أن هذا التحرك يمثل خطوة مهمة نحو التهدئة وإحياء الجهود السياسية للتوصل إلى سلام عادل.

