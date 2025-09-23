الأربعاء 24 سبتمبر 2025
ضبط 285 مخالفة تموينية بالقليوبية خلال 3 أيام

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية عن تنفيذ حملات مكثفة على مدار ثلاثة أيام، أسفرت عن ضبط 285 مخالفة تموينية في المخابز والأنشطة التجارية المختلفة، خلال الفترة من 20 حتى 22 سبتمبر 2025، تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 

مخالفات المخابز

 

أكد بيان المديرية أنه تم تحرير 249 محضرًا متنوعًا للمخابز البلدية والافرنجية والسياحية بمختلف الإدارات، شملت:

إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات.

عدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل.

عدم إعطاء بون الصرف أو وجود سجل زيارات للمفتشين.

غلق دون إذن مسبق أو توقف كلي عن الإنتاج.

تصرف وعجز في 41.5 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

 

مخالفات تجارية متنوعة

 

وفي مجال الأنشطة التجارية، حررت المديرية 36 محضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار أو لغياب الشهادات الصحية، إلى جانب ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، أبرزها:

106 أكياس مقرمشات غير صالحة للاستهلاك.

 

6 أطنان أعلاف مجهولة المصدر.
 

10 أطنان خامات بلاستيكية يعاد تدويرها دون بيانات.

حملات نوعية بالإدارات

القناطر الخيرية: 10 محاضر لعدم إعلان الأسعار وغياب الشهادات الصحية.

 

شبين القناطر: 10 محاضر مماثلة، بينها غلق بدالين تموينيين دون إذن رسمي.

 

طوخ: ضبط كميات كبيرة من المقررات التموينية شملت 1595 زجاجة زيت، 1764 كجم سكر، 1319 كيس مكرونة، ومواد غذائية متنوعة.

 

كفر شكر: محضر لتجميع 92 بطاقة تموينية.

 

الخانكة: 6 محاضر لحيازة سلع مجهولة المصدر وضبط 350 كجم سكر و20 شيكارة دقيق 72%.

 

استجابة لشكاوى المواطنين

أوضحت المديرية أنها تعاملت مع 30 شكوى واردة عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية والواتس آب، شملت مشكلات خاصة بالمخابز والبطاقات التموينية.

وشددت مديرية التموين بالقليوبية على استمرار تكثيف الحملات لضبط المخالفات وردع المتلاعبين، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين وفقًا للقوانين والقرارات التموينية.

