حكاية نور مكسور الحلقة الرابعة، تحالف بين نور وكريم ضد رامي

دارت أحداث الحلقة الرابعة من حكاية نور مكسور، ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، حول مواجهة كريم (يوسف عمر) لنور، حيث فوجئت نور بطرق على باب شقتها لتجد كريم أمامها، بعدما تخلص بنفسه من المخدرات التي كانت بالصندوق الذي وضعته نور في منزله وأبلغت عنه.

وخلال مواجهة درامية بينهما، يكشف كريم أنه تعرف على نور منذ لقائهما الأول، وأنه راقبها وأوهمها أنه لا يعلم شيئا عنها، لكنه في الحقيقة أراد استغلالها في مخططه للانتقام من والده رامي (حازم سمير)، وهنا يفتح كريم صفحات من ماضيه المظلم، كاشفًا عن قسوة والده التي دمرت شخصيته وحياته العائلية، حيث كان الأب مدمنًا للقمار والخمر، عنيفًا مع زوجته (فيدرا) حتى أصابها بانهيار نفسي أدخلها مصحة علاجية.

وفي تطور آخر، يتفق كريم مع نور في تحالف جديد ضد رامي، مقترحًا خطة تقوم على الاستيلاء على أمواله وفضحه أمام الجميع، بدلًا من خطتها السابقة، وفي الوقت ذاته يحرص رامي على متابعة نور وكريم ويسأل ليلى عنهما، وتنتهي الحلقة بعرض كريم الزواج على نور.

موعد عرض حكاية نور مكسور الحلقة الأخيرة

ومن المقرر عرض الحلقة الأخيرة من حكاية نور مكسور التي تحظى باهتمام قطاع كبير من الجمهور غدًا الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً على قناة DMC، مع إعادة أولى في الثانية صباحًا، وإعادة ثانية في التاسعة صباح الخميس.

كما تُعرض الحلقة عبر قناة DMC DRAMA في الحادية عشرة مساءً، على أن تُعاد في الثامنة صباحًا والخامسة مساءً.

وإلى جانب العرض التلفزيوني، تتوفر الحلقة الأخيرة من حكاية نور مكسور غدا الأربعاء في السابعة مساءً عبر منصتي “شاهد” و“Watch It”.

حكاية نور مكسور

حكاية نور مكسور آخر حكايات مسلسل “ما تراه، ليس كما يبدو”، وهي من بطولة نور إيهاب، يوسف عمر، حازم سمير وفيدرا، ومن تأليف أدهم أبو ذكري وإخراج محمود زهران.

وكشف النجوم المشاركون في "نور مكسور" عن سعادتهم بالمشاركة في الحكاية الأخيرة، مؤكدين أن النص يحمل الكثير من المفاجآت الدرامية، وأن الحلقات ستفتح بابًا جديدًا للتأويل والنقاش بعد كل عرض، وهو ما يتماشى مع طبيعة المسلسل التي تربط بين التشويق والدراما النفسية.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يُعرض حصريًا عبر منصتي Watch It وشاهد، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ انطلاقه، حتى صار واحدًا من أبرز الأعمال التي حجزت لنفسها مكانًا خاصًا في سباق الدراما هذا العام.

