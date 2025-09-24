الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شيكو يحلم بالنجومية في "صقر وكناريا"، تعرف على التفاصيل

شيكو، فيتو
شيكو، فيتو

تشهد أحداث فيلم "صقر وكناريا"، محاولة شيكو الذي يلعب شخصية مؤلف روائي للوصول للنجومية من خلال القصص التي يقوم بتأليفها، ولكن سرعان ما يجد أمامه طريق للنجومية من خلال إحدى السيدات.

فيلم صقر وكناريا

وتدرس الشركة المنتجة لفيلم “صقر وكناريا” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام عرضه خلال شهر نوفمبر القادم، ولكن لم يكن الأمر نهائيا حتى الآن.

وانتهى المخرج حسين المنياوى من عملية المونتاج اللازمة للفيلم الذي يقوم ببطولته النجمان محمد إمام وشيكو.

وانتهت أسرة فيلم “صقر وكناريا” من تصوير جميع مشاهد العمل بمنطقة الأهرامات، وجمعت المشاهد النهائية كلا من محمد إمام وشيكو.

وكان  حسين المنياوى مخرج “صقر وكناريا” قد طلب إعادة تصوير مشهد واحد فقط من ضمن مشاهد العمل، وهذا المشهد ليس خاصا بأبطال العمل، من أجل البدء في مرحلة المونتاج. 

وتشهد أحداث فيلم صقر وكناريا القبض على صقر الذي يلعب دوره الفنان محمد إمام في قضية سرقة، ولكن يتم تبرئته بعد مساعدة ابن عمه له والذي يلعب دوره شيكو.

وتدخل الفنانة يارا السكري في خلافات مع الفنانة يسرا اللوزي داخل أحداث فيلم “صقر وكناريا”، بسبب عملية تجميل تجريها اللوزي التي تعمل طبيبة تجميل لـ "فاشون"، وتلعب دورها السكري.

 وشهدت كواليس فيلم “صقر وكناريا” الذي يقوم ببطولته النجمان محمد إمام وشيكو تفاصيل عديدة، حيث تعرض شيكو للإصابة في يده أثناء تصوير أحد المشاهد، ولكن لم تكن الإصابة بالغة فلم يتوقف التصوير.

يلعب الثنائي إمام وشيكو شخصيتي صديقين كل منهما يريد السير في اتجاه مختلف عن الآخر، مثل “الخير والشر”. 

قصة فيلم صقر وكناريا

ويشهد فيلم صقر وكناريا الذي تشارك فيه النجمتان يسرا اللوزي ويارا السكرى وجود خلافات بينهما، حيث تقوم يارا السكرى الشقيقة الصغرى ليسرا اللوزي بتوجيهها بسبب خلافات الأخيرة مع زوجها، ولم تتقبل اللوزي الأمر مما يجعلهما تدخلان في خلافات. 

أبطال فيلم “صقر وكناريا”

 فيلم «صقر وكناريا» من تأليف  أيمن وتار، إخراج حسين المنياوي، ويشارك فيه كل من: محمد إمام، وشيكو وانتصار بجانب يارا السكري ويسرا اللوزي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شيكو صقر وكناريا محمد إمام فيلم صقر وكناريا

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أول تعليق من حماس على حظر توريد إسبانيا الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

بعد تصريحات ترامب، وزارة الصحة تحسم الجدل حول خطورة الباراسيتامول أثناء الحمل

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط (فيديو)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

كوريا الجنوبية: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في هذا التوقيت

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads