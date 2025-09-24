شيكو يحلم بالنجومية في "صقر وكناريا"، تعرف على التفاصيل

تشهد أحداث فيلم "صقر وكناريا"، محاولة شيكو الذي يلعب شخصية مؤلف روائي للوصول للنجومية من خلال القصص التي يقوم بتأليفها، ولكن سرعان ما يجد أمامه طريق للنجومية من خلال إحدى السيدات.

فيلم صقر وكناريا

وتدرس الشركة المنتجة لفيلم “صقر وكناريا” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام عرضه خلال شهر نوفمبر القادم، ولكن لم يكن الأمر نهائيا حتى الآن.

وانتهى المخرج حسين المنياوى من عملية المونتاج اللازمة للفيلم الذي يقوم ببطولته النجمان محمد إمام وشيكو.

وانتهت أسرة فيلم “صقر وكناريا” من تصوير جميع مشاهد العمل بمنطقة الأهرامات، وجمعت المشاهد النهائية كلا من محمد إمام وشيكو.

وكان حسين المنياوى مخرج “صقر وكناريا” قد طلب إعادة تصوير مشهد واحد فقط من ضمن مشاهد العمل، وهذا المشهد ليس خاصا بأبطال العمل، من أجل البدء في مرحلة المونتاج.

وتشهد أحداث فيلم صقر وكناريا القبض على صقر الذي يلعب دوره الفنان محمد إمام في قضية سرقة، ولكن يتم تبرئته بعد مساعدة ابن عمه له والذي يلعب دوره شيكو.

وتدخل الفنانة يارا السكري في خلافات مع الفنانة يسرا اللوزي داخل أحداث فيلم “صقر وكناريا”، بسبب عملية تجميل تجريها اللوزي التي تعمل طبيبة تجميل لـ "فاشون"، وتلعب دورها السكري.

وشهدت كواليس فيلم “صقر وكناريا” الذي يقوم ببطولته النجمان محمد إمام وشيكو تفاصيل عديدة، حيث تعرض شيكو للإصابة في يده أثناء تصوير أحد المشاهد، ولكن لم تكن الإصابة بالغة فلم يتوقف التصوير.

يلعب الثنائي إمام وشيكو شخصيتي صديقين كل منهما يريد السير في اتجاه مختلف عن الآخر، مثل “الخير والشر”.

قصة فيلم صقر وكناريا

ويشهد فيلم صقر وكناريا الذي تشارك فيه النجمتان يسرا اللوزي ويارا السكرى وجود خلافات بينهما، حيث تقوم يارا السكرى الشقيقة الصغرى ليسرا اللوزي بتوجيهها بسبب خلافات الأخيرة مع زوجها، ولم تتقبل اللوزي الأمر مما يجعلهما تدخلان في خلافات.

أبطال فيلم “صقر وكناريا”

فيلم «صقر وكناريا» من تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنياوي، ويشارك فيه كل من: محمد إمام، وشيكو وانتصار بجانب يارا السكري ويسرا اللوزي.

