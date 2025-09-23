تجديد حبس عاطل وزوجته وشقيقتها بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بالعجوزة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس تشكيل عصابي مكون من عاطل وزوجته وشقيقة زوجته بالعجوزة، لاتهامهم بالاتجار في مخدر الآيس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تورط عاطل وزوجته وشقيقتها في الاتجار بالمواد المخدرة بالعجوزة

البداية كانت بورود معلومات لرجال المباحث بإشراف العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، تفيد تورط عاطل وزوجته وشقيقتها في الاتجار بالمواد المخدرة بالعجوزة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس وهواتف، ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بعرض المضبوطات على المعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ عنه، واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.

