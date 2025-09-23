الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأنبا مقار يرسم 25 شماسا جديدا في إيبارشية العاشر من رمضان

ايبارشية العاشر من
ايبارشية العاشر من رمضان

ترأس  نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة المغارة الملحقة بكاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة العاشر. 

وخلال صلاة الصلح رسم نيافة الأنبا مقار ٢٥ شماسًا برتبة أغنسطس (قارئ) لخدمة كنائس المدينة، وسط فرح الشعب وتسابيح الشمامسة.

وأعد نيافة الأنبا مقار لجنة من الآباء الكهنة لمراجعة الألحان مع المرشحين قبل الرسامة، وقدم لهم بعض النصائح الأبوية من أجل خدمة مثمرة في الكنيسة.

الأنبا يواقيم يطيب رفات الشهداء الثلاثة الفلاحين في إسنا

احتفل شعب إيبارشية إسنا وأرمنت بعيد استشهاد الثلاثة فلاحين سورس وأنطوكيون ومشهوري، والذي يوافق ١١ توت من كل عام بحسب التقويم القبطي، وذلك بكنيسة الشهداء في مدينة إسنا.

ترأس صلوات العيد صاحبا النيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لقنا، حيث أقيمت صلوات عشية العيد أعقبها تسبحة نصف الليل وخلالها جرت طقوس تطييب رفات الشهداء، قبل أن تختتم الاحتفالات بالقداس الإلهي.

وشارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة، إلى جانب حضور شعبي كبير من مختلف المناطق، حيث امتلأت الكنيسة بالمصلين الذين جاءوا لإحياء ذكرى الشهداء الثلاثة الذين ارتبطت سيرتهم بتاريخ مدينة إسنا.

 

ويذكر أن كنيسة الشهداء الثلاثة الفلاحين تقع بوسط مدينة إسنا، في نفس الموضع الذي استشهدوا فيه، كما لا يزال الحجر الذي قطعت رقابهم عليه محفوظًا داخل الكنيسة، شاهدًا على سيرتهم وتاريخ استشهادهم.

الأنبا دوماديوس يدشن مذابح ويرسم قمص جديدا بإيبارشية 6 أكتوبر

دشَّن نيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس، مذابح كنيسة الشهيدة العفيفة دميانة بأبو غالب.

حمل المذبح الأوسط اسم السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل، فيما كُرِّس المذبح البحري على اسم القديس الأنبا برسوم العريان.

 

كما قام نيافة الأنبا دوماتيوس بتدشين جميع أيقونات الكنيسة وأواني خدمة المذبح.

وخلال الصلاة، رسم نيافته القس بطرس فهمي نعمة في رتبة القمصية، ثم تفقد بعد القداس أعمال التجديدات التي تمت بالكنيسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانبا مقار إيبارشية العاشر الأرثوذكس أسقف الشرقية كنيسة

الأكثر قراءة

ياسر إبراهيم يسجل هدف تقدم الأهلي الثالث أمام حرس الحدود (فيديو)

تجويد مضر!

بعد هتافات غاضبة، عماد النحاس يدخل في مشادة مع جماهير الأهلي بمباراة الحرس (فيديو)

محمد حمدي زكي يتعادل لحرس الحدود أمام الأهلي (فيديو)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

البروفة الأخيرة للقمة، الأهلي يخطف فوزا مثيرا على حرس الحدود 2/3 (فيديو وصور)

حسين الشحات يترك مباراة الأهلي وحرس الحدود لمساعدة أحد المصورين بعد سقوطه (فيديو)

حرس الحدود يسجل هدف التعادل الثاني في شباك الأهلي (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الاستثمار فى صناديق الذهب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا أمر الله موسى وهارون أن يتلطفا مع فرعون رغم أنه كافر؟

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمتاعب وهموم تواجه الرائي قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads