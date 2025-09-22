الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأنبا يواقيم يطيب رفات الشهداء الثلاثة الفلاحين في إسنا

اسقف أرمنت
اسقف أرمنت

احتفل شعب إيبارشية إسنا وأرمنت بعيد استشهاد الثلاثة فلاحين سورس وأنطوكيون ومشهوري، والذي يوافق ١١ توت من كل عام بحسب التقويم القبطي، وذلك بكنيسة الشهداء في مدينة إسنا.

 

ترأس صلوات العيد صاحبا النيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لقنا، حيث أقيمت صلوات عشية العيد أعقبها تسبحة نصف الليل وخلالها جرت طقوس تطييب رفات الشهداء، قبل أن تختتم الاحتفالات بالقداس الإلهي.

 

وشارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة، إلى جانب حضور شعبي كبير من مختلف المناطق، حيث امتلأت الكنيسة بالمصلين الذين جاءوا لإحياء ذكرى الشهداء الثلاثة الذين ارتبطت سيرتهم بتاريخ مدينة إسنا.

 

ويذكر أن كنيسة الشهداء الثلاثة الفلاحين تقع بوسط مدينة إسنا، في نفس الموضع الذي استشهدوا فيه، كما لا يزال الحجر الذي قطعت رقابهم عليه محفوظًا داخل الكنيسة، شاهدًا على سيرتهم وتاريخ استشهادهم.

الأنبا دوماديوس يدشن مذابح ويرسم قمص جديدا بإيبارشية 6 أكتوبر

دشَّن نيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس، مذابح كنيسة الشهيدة العفيفة دميانة بأبو غالب.

حمل المذبح الأوسط اسم السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل، فيما كُرِّس المذبح البحري على اسم القديس الأنبا برسوم العريان.

كما قام نيافة الأنبا دوماتيوس بتدشين جميع أيقونات الكنيسة وأواني خدمة المذبح.

وخلال الصلاة، رسم نيافته القس بطرس فهمي نعمة في رتبة القمصية، ثم تفقد بعد القداس أعمال التجديدات التي تمت بالكنيسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأنبا يواقيم رفات الشهداء الثلاثة الفلاحين اسنا إيبارشية إسنا الأسقف العام لإسنا

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

كأس خادم الحرمين، أبها والشباب يتعادلان 1-1 ويتجهان للوقت الإضافي

كأس خادم الحرمين، تعادل أبها مع الشباب 1-1 بالشوط الأول

المرشح الأول، عثمان ديمبلي يصل حفل الكرة الذهبية 2025

رونالدينيو يصل إلى حفل الكرة الذهبية 2025 (فيديو)

حفل الكرة الذهبية، لامين يامال يحصد جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم

لامين يامال يخطف الأنظار برفقة عائلته في حفل الكرة الذهبية (فيديو)

حفل الكرة الذهبية، لويس إنريكي يحصد جائزة أفضل مدرب في العالم 2025

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القصر في المنام وعلاقته بتغير الحياة إلى الأفضل

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الاحتفال بالمولد النبوي يجب أن يتجاوز المظاهر الشكلية

علاج الشك المستمر في الوضوء والصلاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads