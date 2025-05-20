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ثقافة وفنون

مسلسل حرب الجبالي الحلقة الخامسة، انتصار تكتشف سرا خطيرا عن نسرين أمين

انتصار، فيتو
انتصار، فيتو

دارت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حرب الجبالي حول حرب (أحمد رزق) الذي  يقرر التبرع بإحدى كليتيه لياسين ويخبر الطبيب بالأمر وأنه مستعد لإجراء أي تحاليل، ويصر على القيام بهذا الأمر بالرغم من اعتراض ثريا في البداية كما أنه قرر إخفاء الأمر عن باقي الأسرة عدا رمسيس ويزن.

 

وفي خطٍ مواز، يقرر سعيد (رياض الخولي) الدخول في عالم تجارة المخدرات من أوسع أبوابه، ويعرض على أحد المعلمين خطة تهريب محكمة، تضمن نقل البضائع دون التعرض لأي مساءلة قانونية.

أما والد حرب، الذي يجسد شخصيته الفنان صلاح عبد الله، فيشعر بثقل الهموم وتراكم الضغوط، فيلجأ إلى الشيخ مصطفى، الذي يؤدي دوره الفنان أشرف عبد الغفور، ليشكو له ما يعانيه، وينصحه الشيخ بالصبر والثبات والمضي قدمًا رغم الصعاب.  

وفي المستشفى، تقرر “بسنت”، شقيقة ثريا، زيارة ياسين للاطمئنان عليه، وبعدها تأتي بقية الأسرة.

أما زهرة (انتصار)، فتكتشف عن طريق الصدفة أن ابنتها “أميرة”، التي تجسد شخصيتها الفنانة نسرين أمين، تتعاطى حبوب منع الحمل، وأنها ممتنعة عن الإنجاب من زوجها حرب بإرادتها وتوهم الجميع أن مشكلة عدم الإنجاب ليست منها.

 

قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي 

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

 

عرض مسلسل حرب الجبالي بعد تأجيل 3 سنوات 

ويأتي عرض المسلسل حاليًّا بعد أن تم تأجيل عرضه ثلاثة سنوات، حيث تم الانتهاء من تصويره عام ٢٠٢٢.

ولم يعلم أبطال المسلسل السبب وراء تأجيل المسلسل، الذي تم تصوير أغلب مشاهده بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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