قرار قضائي جديد بشأن البلوجر شاكر المتهم بغسل 100 مليون جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة تجديد حبس البلوجر شاكر المتهم بغسل مبالغ مالية قيمتها 100 مليون جنيه، 45 يوما على ذمة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على صانع المحتوى شاكر، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، بتهمة غسل مبالغ تقدر بـ100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع عبر إدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحريات أن المتهم استغل الصفحة في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، قبل أن يقوم بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها في صورة مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية، وسيارات، وتأسيس شركات.
وأكدت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

