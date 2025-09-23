أوبرا الإسكندرية تتجمل بأغاني السينما المصرية

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو هشام نبوى ويأتى فى إطار توجهات الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الإبداعي بمختلف أشكاله.

برنامج حفل فرقة أوبرا الإسكندرية

ويضم برنامج حفل فرقة أوبرا الإسكندرية مختارات من الأعمال الغنائية التى تضمنتها الأفلام السينمائية المصرية الشهيرة وذلك في التاسعة مساء الخميس 25 سبتمبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية" منها قولوله الحقيقة، إن شاء الله ما أعدمك، طاير يا هوى، يا حلو صبح، شباكنا ستايره حرير، الحب جميل، تعب الهوا قلبى، منحرمش العمر منك، أحبك، بتسال ليه عليا، لولا الملامة، بحلم بيك، فوق غصنك يا لمونة، سمرا يا سمرا، ولا يا ولا، أسمر يا أسمرانى، إشترونى، أي والله، الحلوة داير شباكها، الليالى.. آداء أمير رفاعى، إسلام مرسى، محمد رئيس، محمد حسن جمعة، وائل أبو الفتوح، ياسر سعيد، محمد الخولى، هبة إسماعيل، ولاء طلبة، سارة مجدى.

الأعمال الغنائية فى السينما المصرية

يشار إلى أن الأعمال الغنائية فى السينما المصرية تُعد عنصرًا أساسيًا فى تشكيل هوية الأفلام وتعزيز تأثيرها الدرامى والعاطفى منذ بدايات السينما المصرية ولعبت دورًا بارزًا خاصة في الأفلام التى قدمها نجوم الطرب، وكانت تُصمم بعناية لتعبر عن مشاعر الشخصيات وتدعم الحبكة الدرامية سواء فى مشاهد الحب، الحزن، أو الفرح.

