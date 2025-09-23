الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أوبرا الإسكندرية تتجمل بأغاني السينما المصرية

فرقة أوبرا الإسكندرية
فرقة أوبرا الإسكندرية

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو هشام نبوى ويأتى فى إطار توجهات الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الإبداعي بمختلف أشكاله.

برنامج حفل فرقة أوبرا الإسكندرية

ويضم برنامج حفل فرقة أوبرا الإسكندرية مختارات من الأعمال الغنائية التى تضمنتها الأفلام السينمائية المصرية الشهيرة وذلك في التاسعة مساء الخميس 25 سبتمبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية" منها قولوله الحقيقة، إن شاء الله ما أعدمك، طاير يا هوى، يا حلو صبح، شباكنا ستايره حرير، الحب جميل، تعب الهوا قلبى،  منحرمش العمر منك، أحبك، بتسال ليه عليا، لولا الملامة، بحلم بيك، فوق غصنك يا لمونة، سمرا يا سمرا، ولا يا ولا، أسمر يا أسمرانى، إشترونى، أي والله، الحلوة داير شباكها، الليالى.. آداء أمير رفاعى، إسلام مرسى، محمد رئيس، محمد حسن جمعة، وائل أبو الفتوح، ياسر سعيد، محمد الخولى، هبة إسماعيل، ولاء طلبة، سارة مجدى.

الأعمال الغنائية فى السينما المصرية

يشار إلى أن الأعمال الغنائية فى السينما المصرية تُعد عنصرًا أساسيًا فى تشكيل هوية الأفلام وتعزيز تأثيرها الدرامى والعاطفى منذ بدايات السينما المصرية ولعبت دورًا بارزًا خاصة في الأفلام التى قدمها نجوم الطرب، وكانت تُصمم بعناية لتعبر عن مشاعر الشخصيات وتدعم الحبكة الدرامية سواء فى مشاهد الحب، الحزن، أو الفرح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فرقة أوبرا الأسكندرية مسرح سيد درويش المايسترو هشام نبوى أغاني أفلام السينما المصرية أوبرا الإسكندرية

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"قلة احترام لممثل مصر"، ميدو يهاجم رابطة الأندية بسبب بيراميدز

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

اسنجابة لـ"فيتو"، صحة الإسماعيلية تفحص حالة طفلة تبرع والدها بكليته لإنقاذ حياتها

ملف المدرب، أزمة بين الخطيب ومختار بسبب عودة البدري

مقاطع خادشة للحياء لطالبات على هاتفه، اعترافات مدير المدرسة المتهم بالتحرش أمام نيابة القليوبية

تجويد مضر!

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

اليوم العالمي للغة الإشارة، الجندي: التاريخ الإسلامي مليء بنماذج من العلماء ذوي الهِمَم

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads