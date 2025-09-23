الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
شنق نفسه بحبل، معاينة جثة طالب أنهى حياته بسبب لعبة إلكترونية

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في إقدام طالب بالمرحلة الإعدادية على إنهاء حياته شنقا بعد مشاهدة فيديوهات لعبة إلكترونية. 

تبين من المعاينة، أن الجثة لطالب 13 سنة في الصف الثاني الإعدادي، أنهى حياته شنقا بعد أن قام بربط حبل بجنش السقف بغرفته، بسبب مشاهدته العديد من الفيديوهات الخاصة بلعبة الحوت الأزرق، واستمعت النيابة لأقوال أسرته التي لم تتهم أحدا بالتسبب في وفاته. 

مصرع طالب شنقا بالجيزة 

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، يفيد بمصرع طالب شنقا بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم عصام الشناوي رئيس مباحث المنيرة الغربية، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين إنهاء طالب 13 سنة في الصف الثاني الإعدادي حياته شنقا، بعد أن قام بربط حبل بجنش السقف في غرفته، بسبب مشاهدته العديد من الفيديوهات الخاصة بلعبة الحوت الأزرق، وتولت النيابة التحقيق.

إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح من قسم الشرطة بالجيزة، شاهد أول صور للناشط بمنزله

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

