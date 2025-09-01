لم تتزوج وأبصرت بنور القرآن.. حكاية معمرة كفيفة على أعتاب المئة.. تكشف سر عمرها الطويل.. وتنتظر تكريمًا يليق بسيرتها (فيديو وصور)

رغم التجاعيد التي خطها الزمن على وجهها وهي تقترب من إتمام قرنها الأول، ما زالت الشيخة أمينة محمود محمد سامي، أول من أنشأت كُتّابًا بقرية منشأة العباسة التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، تزين ملامحها بابتسامة رضا وطمأنينة.

منزل طيني انهار.. وأمنية في بيت يليق بذاكرة من نور

ورغم أنها فقدت بيتها الطيني الذي انهار في الشتاء الماضي، فإنها تقيم اليوم في أحد منازل أقاربها، راضية بما قسمه الله، مبصرةً بنور القرآن الذي حفظته كاملًا منذ أكثر من 75 عامًا، رغم أنها لم ترَ بعينيها النور يومًا منذ ولادتها.

نشأة الشيخة أمينة

ولدت الشيخة أمينة عام 1926 في قرى منشأة العباسة مركز أبو حماد محافظة الشرقية لأسرة متدينة، وكان والدها محفظًا للقرآن الكريم، وهو من وضعها على أول الطريق، يلقنها الآيات كلمة كلمة حتى غدت ذاكرتها مصحفًا ناطقًا.

فيتو في محل إقامة الشيخة أمينة بالشرقية،فيتو

ومع مرور السنوات، أتمت الحفظ كاملًا لتصبح رمزًا للإرادة والصبر في قريتها وبين نساء جيلها، ولتؤسس أول كُتّاب في منشأة العباسة، خرج منه عشرات الحفّاظ.ى

فيتو في محل إقامة الشيخة أمينة بالشرقية،فيتو

حياة بلا زواج ولا بصر.. لكن عامرة بالإرادة والإيمان

لم تتزوج الشيخة أمينة، وعاشت حياة مليئة بالاختبارات، لكن القرآن كان عزاءها ورفيقها الدائم.

تقول بثبات:“القرآن هو النور اللي عوضني عن البصر”.

فيتو في محل إقامة الشيخة أمينة بالشرقية،فيتو

ورغم كل تلك الابتلاءات، كان أصعبها عليها انهيار منزلها الطيني الشتاء الماضي، إذ وجدت نفسها بلا مأوى، لتضطر إلى الإقامة في منزل أحد أقاربها.

سر عمرها الطويل.. الأكل البلدي ونور الكتاب الكريم

وعن سر صحتها وعافيتها رغم تقدم العمر، تكشف بابتسامة عريضة:“الأكل البلدي.. السمن البلدي واللبن والبيض هما سرنا، وربنا بارك في عمرنا ببركته.”

إذاعة القرآن الكريم والمدائح النبوية

أما غذاء الروح بالنسبة لها فهو إذاعة القرآن الكريم والمدائح النبوية، التي تصفها بأنها “سمعي وبصري بعد أن غاب بصري”.

فيتو في محل إقامة الشيخة أمينة بالشرقية،فيتو

تتمني زيارة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي لمكان إقامتها بالقرية

وتتمنى الشيخة أمينة أن يزورها الشيخ عبد الفتاح الطاروطي يومًا ما في مكان إقامتها بقرية منشأة العباسة، حيث تعتبره من أفضل القراء في الوقت الحالي.

حفظ على يديها عشرات الأطفال حتى وصلوا إلى مناصب مرموقة

حفظ على يديها عشرات الأطفال حتى وصلوا الي مناصب مرموقة، ومن بينهم الشيخ عبد الهادي علي إبراهيم إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف، الذي يقول: “كنت في السابعة من عمري حين تعلمت القرآن على يد الشيخة أمينة، كانت تأخذ مبالغ رمزية تعينها على المعيشة، لكنها أعطتنا من وقتها وصبرها ما لا يقدر بثمن.”

مناشدة لتكريمها في حياتها.. صوت الأهالي يصل إلى الأزهر

يطالب الأهالي وعلى رأسهم جيرانها، ومنهم عبده الجزار ابن محافظة الشرقية، بتكريمها في حياتها.

وقال عبده الجزار:“الشيخة أمينة عاشت عمرها كله في القرآن، وهي من أصحاب الهمم، ولم تتزوج وليس لها أبناء، وبعد أن انهار منزلها الطيني تسكن اليوم عند أقاربها بلا مأوى ثابت.. من حقها علينا وعلى الدولة أن نكرمها ونبني لها بيتًا يليق بها”.

فيتو في محل إقامة الشيخة أمينة بالشرقية،فيتو

مناشدة إلي الأمام الأكبر احمد الطيب

ووجّه الأهالي مناشدة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لتكريمها، وإلى وزيرة التنمية المحلية لاستصدار قرار عاجل ببناء منزل جديد لها، خاصة أنها على مشارف إتمام مائة عام.

رسالة أخيرة للأجيال: أبصروا بالقرآن قبل أن تفقدوا النور

وفي عامها التاسع والتسعين، تترك الشيخة أمينة رسالة مؤثرة للأجيال الجديدة: “أنا كنت كفيفة وأمّية وحفظت القرآن.. فما بالكم وأنتم مبصرون وتتعلمون؟ اجعلوا القرآن حياتكم، والأكل البلدي قوتكم، تعيشوا بعافية وبركة”.

