يخوض فريق النصر مباراة أمام نادي جدة اليوم الثلاثاء، باستاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

موعد مباراة النصر وجدة بكأس خادم الحرمين الشريفين

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر وجدة في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بكأس خادم الحرمين الشريفين.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض في الدوري السعودي 2026

وتملك شبكة قنوات "ثمانية" حقوق بث مباريات الدوري السعودي، ومنها مباراة النصر والرياض.

وخصصت الشبكة قناة "ثمانية 1" لنقل مواجهة النصر أمام نظيره الرياض.

ومؤخرا حقق فريق النصر السعودي فوزا كبيرا على نظيره الرياض بنتيجة 5-1، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدورى السعودى للمحترفين 2025-2026.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف، في المقابل يحتل الرياض المركز الـ13 برصيد 3 نقاط.

