الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، الحكم على البلوجر علاء الساحر في قضية العملات الرقمية

البلوجر علاء الساحر،
البلوجر علاء الساحر، فيتو

تنظر محكمة أكتوبر، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في اتهام البلوجر علاء الساحر بالنصب على أحد الأشخاص بتداول الأوراق الرقمية. 

 

بلاغ من فني صيانة إلكترونيات يتهم البلوجر علاء الساحر 

 وكان قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغًا من فني صيانة إلكترونيات، يتهم فيه البلوجر علاء الساحر بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 80 ألف جنيه، بعدما أوهمه بالاستثمار في العملات الرقمية عبر الإنترنت مقابل أرباح شهرية.

وأضاف المتهم أن البلوجر علاء الساحر حصل منه على المبلغ منذ 3 أشهر بدعوى تشغيله في سوق العملات الرقمية، إلا أنه لم يف بوعوده ولم يرد الأموال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استدعاء المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بإنفاق المبلغ على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة اكتوبر البلوجر علاء الساحر قسم شرطة ثالث اكتوبر أمن الجيزة الجيزة اكتوبر

الأكثر قراءة

قطع الطريق على ترامب، أول تحرك من الاتحاد الأوروبي بشأن غزة بعد مؤتمر حل الدولتين

كسرت حلفانه وفضحته قدام الناس، تفاصيل طلاق مسلم من يارا تامر بعد أقل من 5 أشهر زواج

سقوط أخطر شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بالإسكندرية

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، ارتفاع 6 أصناف منها الزبدية وانخفاض 10 جنيهات في الفص

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الرمان 10 جنيهات وانخفاض كبير في العنب الأحمر والجوافة

بعد بدء تحديث البيانات، هؤلاء محرومون من الدعم التمويني ومفاجأة عن مالكي السيارات الخاصة

إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح من قسم الشرطة بالجيزة، شاهد أول صور للناشط بمنزله

فاطيماتا، قصة المرأة الحديدية التي رسمت مسار ديمبلي وأبكته في ليلة عرسه الكروي (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads