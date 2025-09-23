اليوم، الحكم على البلوجر علاء الساحر في قضية العملات الرقمية

تنظر محكمة أكتوبر، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في اتهام البلوجر علاء الساحر بالنصب على أحد الأشخاص بتداول الأوراق الرقمية.

بلاغ من فني صيانة إلكترونيات يتهم البلوجر علاء الساحر

وكان قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغًا من فني صيانة إلكترونيات، يتهم فيه البلوجر علاء الساحر بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 80 ألف جنيه، بعدما أوهمه بالاستثمار في العملات الرقمية عبر الإنترنت مقابل أرباح شهرية.

وأضاف المتهم أن البلوجر علاء الساحر حصل منه على المبلغ منذ 3 أشهر بدعوى تشغيله في سوق العملات الرقمية، إلا أنه لم يف بوعوده ولم يرد الأموال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استدعاء المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بإنفاق المبلغ على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

