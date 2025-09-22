الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

جدل حول مسلسل "Tempest" يضع الممثلة الكورية جون جي هيون في موقف محرج بالصين

جون جي هيون، فيتو
جون جي هيون، فيتو

تواجه نجمة الدراما الكورية جون جي هيون أزمة مهنية حادة في الصين، وذلك بعدما أثارت جملة واحدة في مسلسلها الجديد "Tempest" ردود فعل غاضبة، ما أدى إلى تضرر عقودها مع العلامات التجارية الفاخرة التي تمثلها.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية يوم 22 سبتمبر، فإن الضغط الجماهيري في الصين انتقل سريعًا إلى عالم الأعمال. 

حيث بدأت العلامات التجارية العالمية التي تمثلها جون جي هيون في النأي بنفسها عن الممثلة لتجنب أي تداعيات سلبية. 

وأفاد التقرير أن علامات تجارية كبرى مثل لوي فيتون، لا مير، وبياجيه قامت بإزالة الإعلانات والمواد الترويجية المتعلقة بها.

تعود بداية الأزمة إلى الحلقة الرابعة من مسلسل "Tempest"، حيث تقول شخصية جون جي هيون: "لماذا تفضل الصين الحرب؟ ثم تسقط القنابل النووية على المنطقة الحدودية.

" انتشرت هذه الجملة بسرعة عبر الإنترنت، ما أشعل موجة من الغضب والاستياء بين مستخدمي الإنترنت الصينيين.

وامتدت الانتقادات لتشمل مشاهد أخرى في المسلسل، حيث أشار المشاهدون إلى أن مشاهد مدينة "داليان" تم تصويرها في أحد الأحياء الفقيرة القديمة في هونغ كونغ، وتم تعديلها بفلتر مظلم لإعطاء انطباع سلبي. 

كما لفتوا الانتباه إلى مشاهد أخرى مثل "السير على سجادة من فئة الخمس نجوم" و"تحدث الأشرار باللغة الصينية"، معتبرين أن المسلسل يسيء عمدًا إلى الصين.

ازمات متكررة بدراما Tempest

ولم تكن هذه الأزمة الأولى التي يواجهها مسلسل Tempest، حيث شهدت انتقادات واسعة من الجمهور العربي، ما أدى إلى إطلاق حملات لمقاطعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

هذه الحملات جاءت ردًا على ما اعتبره المشاهدون العرب والمسلمون إساءة واضحة وتصويرًا مغلوطًا لدول عربية، وتركزت الانتقادات بشكل رئيسي على أن المسلسل صور العراق على أنه بلد إرهابي بشكل متكرر، وهو ما أثار غضبًا عارمًا.

كما لم يسلم من النقد تصوير المسلسل لدولتين عربيتين أخريين هما سوريا والسودان على أنهما إرهابيتين، حيث اعتبرت بعض الأصوات أن الدراما قللت من شأنهما بشكلٍ مسيء.

مسلسل Tempest

مسلسل Tempest من بطولة النجمة الكورية الشهيرة جون جي هيون والنجم كانغ دونغ وون. تدور أحداثه في قالب من التشويق والإثارة، حول مون جو (جون جي هيون)، الدبلوماسية وسفيرة الأمم المتحدة السابقة، التي تتمتع بشهرة عالمية. تجد نفسها مضطرة للتعاون مع العميل الخاص الغامض سان هو (كانغ دونغ وون) لكشف حقيقة حادثة خطيرة تهدد مستقبل شبه الجزيرة الكورية بأكملها.

فريق العمل Tempest 

يشارك في المسلسل كوكبة من ألمع نجوم الدراما الكورية، منهم جون تشو، لي مي

 سوك، بارك هاي جون، كيم هاي سوك، يو جاي ميونغ، أوه جونغ سي، لي سانغ هي، جو جونغ هيوك، وون جي آن.

 تولى إخراج المسلسل اثنان من المخرجين المتميزين: كيم هي وون، التي اشتهرت بأعمالها الناجحة مثل "ملكة الدموع" و"فينتشنزو"، وهيو ميونغ هاينغ، الذي نال استحسان النقاد على إخراج أفلام الحركة مثل "الراونداب: العقاب" و"صائدو الأراضي الوعرة".

أما السيناريو، فهو من تأليف الكاتبة الموهوبة جونغ سيو كيونغ، التي قدمت أعمالًا سينمائية مميزة مثل "قرار المغادرة" ومسلسل "نساء صغيرات".

يُذكر أن الحملات المطالبة بمقاطعة المسلسل لا تزال مستمرة، في ظل تصاعد الغضب على المحتوى الذي يعتبر مسيئًا للهوية العربية والإسلامية.

