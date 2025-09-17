الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

سؤال برلمانى عن موعد انتهاء أزمة نواقص الأدوية

أدوية، فيتو
أدوية، فيتو

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بشأن اختفاء بعض الأدوية الحيوية من الأسواق وارتفاع أسعار أدوية أخرى بشكل مبالغ فيه، وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر ويثقل كاهل الأسر المصرية.

أزمة نقص الأدوية

 وأشار إلى أنه تكررت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين من أزمة نقص الأدوية الأساسية داخل الصيدليات، رغم التصريحات الرسمية المتكررة من الوزارة بوفرتها، الأمر الذي يثير حالة من البلبلة وفقدان الثقة.
 

الرقابة الفعلية على شركات الأدوية

وتساءل المير، قائلًا: ما هو دور الوزارة في الرقابة الفعلية على شركات الأدوية لضمان التزامها بالإنتاج والتوزيع وعدم افتعال أزمات متعمدة لزيادة الأسعار؟ ولماذا يتكرر مشهد “صيدليات بلا أدوية”، في حين تؤكد الوزارة توافر المخزون الاستراتيجي؟ وهل لدى الوزارة خطة واضحة وعاجلة لضبط سوق الدواء وحماية المريض المصري، أم سيظل المواطن هو الضحية أمام هذه الفوضى؟!
 

رقابية صارمة لمتابعة خطوط إنتاج وتوزيع الأدوية الحيوية

وطالب المهندس حسن المير بوضع آلية رقابية صارمة لمتابعة خطوط إنتاج وتوزيع الأدوية الحيوية مع إعلان قوائم دورية بالأدوية المتوفرة والأخرى التي قد تواجه نقصًا، لضمان الشفافية من جانب وحتى لايكتب الأطباء للمرضى أى دواء يصعب توفيره من أى صيدلية لتخفيف عناء المرضى فى البحث عن الأدوية مؤكدًا ضرورة تشديد العقوبات على الشركات والمخازن والصيدليات المتلاعبة ووضع خطة عاجلة لضبط الأسعار ومواجهة الزيادات غير المبررة مع تفعيل دور غرفة إدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة ملف الدواء بشكل يومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ازمة نقص الأدوية أزمة نواقص الأدوية الأدوية الحيوية ارتفاع اسعار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عضو مجلس النواب

مواد متعلقة

هل يجوز تعيين أعضاء مجلس النواب في "الشيوخ" الجديد؟

سؤال برلماني بشأن تقصير الحكومة في الترويج لتوفير وحدات سكنية لمتضرري الإيجار القديم

الأكثر قراءة

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

"الحقونا مفيش أطباء”، أول رد رسمي من مستشفى بنها التعليمي على فيديو الاستغاثة

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وملك إسبانيا بالقاهرة

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطار بتروسيكل في الشرقية

أخبار مصر: قصة استثمار رونالدو بنادي الزمالك، فضيحة إبستين تطارد ترامب في لندن، الكشف عن ثروة "مستريح البيض والمزارع"

ما هو زواج النفحة وما حكمه؟ تعرف على رد الإفتاء

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم قطار بمزلقان ميت ربيعة البيضاء بالشرقية (فيديو)

خدمات

المزيد

العيار الشعبي يلامس الـ 5 آلاف، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض الليمون والخيار

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقتها باقتراب الأجل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads