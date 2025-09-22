الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مالطا: سنعترف بالدولة الفلسطينية

فلسطين، فيتو
فلسطين، فيتو

أعلن رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، أن بلاده ستقوم بـ الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن القرار يأتي انطلاقًا من إيمان الحكومة بحل دائم للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي مهما كانت صعوبته.

التزام بحل سياسي ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاعتراف يمثل دعمًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، ويعكس التزام مالطا بمبادئ القانون الدولي وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

الاعترافات الدولية بفلسطين

هذه الخطوة قد تضغط على دول أخرى لاتخاذ مواقف مشابهة، في وقت تشهد المنطقة موجة من الاعترافات الدولية بفلسطين، وسط استمرار الجمود في مفاوضات السلام مع إسرائيل.

دعوة لمزيد من الضغط على إسرائيل

وقال رئيس وزراء أسكتلندا جون سويني: إن قرار الاعتراف (بالدولة الفلسطينية) يجب ألا يبقى مجرد رمز، بل يجب أن يُستخدم عمليًا لحماية الشعب الفلسطيني من خطر الإبادة، مشدّدًا على أن المجتمع الدولي ملزم بتحويل الكلمات إلى إجراءات ملموسة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة البريطانية عليها أن تتخذ «إجراءات قوية» لزيادة الضغط على إسرائيل، مؤكّدًا أن الاعتراف الدولي بلحظة مهمة تشكّل رسالة واضحة لإسرائيل حول موقف المجتمع الدولي من عمليتها العسكرية في غزة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بريطانيا فلسطين الاعتراف بدولة فلسطين مالطا رئيس وزراء مالطا الفلسطينيين

مواد متعلقة

رئيس وزراء أسكتلندا يطالب الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات صارمة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي

بريطانيا تحذر إسرائيل من الرد على مساعي إقامة الدولة الفلسطينية

بريطانيا: ملتزمون بحقوق الفلسطينيين ويجب وقف إطلاق النار فورا في غزة

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

لامين يامال يخطف الأنظار برفقة عائلته في حفل الكرة الذهبية (فيديو)

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

سميح ساويرس: 3 حاجات فى حياتي ندمت عليها (فيديو)

للمرة الخامسة، محمد صلاح في قائمة الـ10 الأوائل لجائزة الكرة الذهبية

من بينها مصر والسعودية، البيت الأبيض يعلن عن اجتماع يعقده ترامب مع رؤساء 8 دول

قناة إسرائيلية: ترامب يعرض خطة لوقف الحرب في غزة غدا وهذه بنودها

إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علاج الشك المستمر في الوضوء والصلاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم ارتداء الحظاظات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

وصية النبي بين أصحابه، فضل صلاة الضحى وما ورد من أحاديث في ذلك

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads