نقلت شبكة سي إن إن عن رئيس وزراء لوكسمبورج، لوك فريدن قوله:اعترافنا بالدولة الفلسطينية ليس عداء لإسرائيل بل معارضة لحكومة نتنياهو.

رئيس وزراء لوكسمبورج: اعترافنا بالدولة الفلسطينية معارضة لحكومة نتنياهو

وأضاف لوك فريدن: ما يحدث الآن في غزة انتهاك للقانون الإنساني الدولي، والسبيل الوحيد للمضي قدما هو ضمان أن يحصل حل الدولتين الآن على فرصة.

وفي السياق ذاته قالت وزارة الخارجية الأيرلندية في بيان صادر عنها اليوم الاثنين: إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر مهم لكنه ليس كافيا.

أيرلندا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية مهم لكنه ليس كافيا

وأضافت وزارة الخارجية في بيانها الصادر اليوم: المطلوب الآن هو عمل حقيقي لوقف الإبادة الجماعية والمجاعة في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: أعرف أن القرار الذي اتخذته بالاعتراف بدولة فلسطين سيثير قلقا واستياء لدى كثيرين بإسرائيل.

ستارمر يحث حكومة الاحتلال الإسرائيلية على وقف الهجوم على غزة

وأضاف كير ستارمر أن السلام الدائم الوحيد يأتي من خلال إسرائيل آمنة ومستقرة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة ولا يمكن إحراز تقدم نحو السلام والتطبيع دون الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل.

وتابع: أحث الحكومة الإسرائيلية على وقف الهجوم على غزة والسماح بتدفق المساعدات وأكرر مطلبنا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن في غزة وسنواصل دعم كل جهد لإعادتهم إلى ديارهم.

