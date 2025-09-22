وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف مشروعات شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمتابعة تطورات المشروعات العقارية والتنموية التي تنفذها شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.



وأكد الوزير، خلال اجتماعه بمجلس إدارة شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، أن شركات التطوير العقاري التابعة للوزارة تمثل أحد أذرع الدولة في تنفيذ خطط التوسع العمراني والتنمية الشاملة، مشددًا على ضرورة الانضباط في تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية والمتابعة اليومية بما يسهم في إنجاز المشروعات في ضوء التوقيتات المحددة، وتكثيف الجهود لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية وأعلى معايير الجودة في التنفيذ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وتفعيل نظام الدعم الفني وخدمات ما بعد البيع، بما يضمن رضا العملاء وتعزيز مكانة الشركة في السوق العقاري.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن مشروعات شركات التطوير العقاري التابعة للوزارة لم تعد مجرد مشروعات سكنية، بل أصبحت جزءًا من منظومة التنمية الشاملة التي تستهدف بناء مجتمعات متكاملة ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية. كما أكد استمرار دعم الوزارة لهذه الشركات من أجل فتح آفاق جديدة للتوسع في شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين، بما يعزز من تنافسية مشروعات القطاع العام في السوق العقارية المصرية.

مشروع “جراند فيو سموحة 1”



استعرض الاجتماع، آخر مستجدات مشروع "جراند فيو سموحة 1"، أحد أبرز مشروعات الشركة، والذي تم الانتهاء من تنفيذه، ويقع في منطقة سموحة على محور 14 مايو، وعلى مساحة تقدر بنحو 21 ألف متر مربع، ويضم 13 برجًا سكنيًا وتجاريًا بإجمالي 795 وحدة سكنية و150 وحدة تجارية. وتم بالفعل بيع غالبية الوحدات السكنية، فيما يجري التجهيز حاليًا لتشغيل الجزء التجاري والخدمي.

كما تمت متابعة موقف مشروع "جراند فيو سموحة 2"، والذي يمثل امتدادًا للمرحلة الأولى، ومن المقرر أن يُقام على مساحة 17.6 ألف متر، ويتكون من 9 أبراج تحتوي على 570 وحدة سكنية و98 وحدة تجارية. أما مشروع "جراند فيو سموحة 3"، فهو مشروع ضخم سيقام على مساحة 153.7 ألف متر، ويضم 84 عمارة سكنية بارتفاع أرضي و11 دورًا متكررًا، بعدد وحدات يصل إلى 3618 وحدة سكنية، إلى جانب مبنى تجاري إداري، ونادٍ اجتماعي، وحضانة، ليعكس المشروع نموذجًا لمجتمع عمراني متكامل في قلب الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس أيمن أبوبكر، العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية.

الموقف التنفيذي لمشروع "راقية – الإبراهيمية"

شهد الاجتماع أيضًا متابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع "راقية – الإبراهيمية"، والذي يقع في أحد أرقى أحياء الإسكندرية، على مساحة 8,8 ألف متر. ويتكون من 7 عمارات سكنية تضم 156 وحدة سكنية، و61 وحدة تجارية، و18 وحدة إدارية، وموقف مشروع "النزهة تاورز" بحي النزهة في الإسكندرية، والذي يقام على مساحة 2666 متر، ويتكون من عمارتين تضمّان 98 وحدة سكنية و6 وحدات تجارية. وفي منطقة محرم بك، يجري حاليًا الانتهاء من التصميمات والتراخيص لمشروع جديد على مساحة تبلغ 14,3 ألف متر، سيُقام عليها مشروع متعدد الاستخدامات (سكني وتجاري)، ضمن خطة الشركة للتوسع في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.



تطرق الاجتماع إلى موقف المشروعات والاستثمارات السياحية لشركة الإسكندرية سواء في الساحل الشمالي أو العين السخنة، ومنها الأعمال التنفيذية لمشروع "أريبا 1" بالساحل الشمالي، المقام في الكيلو 90 بطريق الإسكندرية – مطروح، على مساحة 80.4 ألف متر، ويضم 39 مبنى تحتوي على 344 وحدة سكنية و15 وحدة تجارية. أما مشروع "أريبا 2" في الكيلو 93 طريق الساحل الشمالي - مطروح، فمن المقرر أن يُقام على مساحة تتجاوز 197 ألف متر، ويتضمن فندقًا سياحيًا ونادي اجتماعي متكامل، ليكون من المشروعات السياحية الواعدة التي تضيف للساحل الشمالي بُعدًا عمرانيًا وخدميًا متكاملًا. وفي العين السخنة، تنفذ الشركة مشروع "أريبا السخنة"، على مساحة 104.8 ألف متر، ويضم 48 مبنى بعدد 750 وحدة سكنية و15 وحدة تجارية، بما يضع المشروع ضمن خريطة المشروعات السياحية المتميزة على خليج السويس.



كما تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات شركة الإسكندرية للاستثمارت والتنمية العمرانية في جنوب الصعيد، ومنها "تيجان" في أسوان، والذي يُعد من أبرز مشروعات التوسع العمراني في صعيد مصر. ويقام على مساحة تتجاوز 32 ألف متر، ويضم 16 عمارة بارتفاع أرضي وخمسة أدوار متكررة، إلى جانب مبنى تجاري. ويستهدف المشروع تعزيز التنمية في محافظات الجنوب وتوفير بيئة سكنية حضارية.

