نقلت صحيفة "السوداني" عن مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي قولها: إن هناك توجها لرفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد وسط ضغوط تمارسها قوى إقليمية لعرقلة هذا القرار.

الاتحاد الإفريقي يتجه لرفع تعليق مشاركة السودان



وقالت المصادر التي نقلت عنها الصحيفة: إن هناك اتجاها قويا داخل مجلس الأمن والسلم الإفريقي لرفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الذي فرض منذ أكتوبر 2021، عقب التطورات السياسية التي شهدتها البلاد.".

وأضافت المصادر إن هذا التوجه يأتي في إطار جهود لدعم استقرار السودان وتعزيز دوره الإقليمي، حيث يرى عدد من الأعضاء أن عودة السودان إلى أنشطة الاتحاد ستسهم في تعزيز الحوار السياسي ودعم عمليات السلام الداخلية في السودان.

وأشارت المصادر إلى أن مناقشات مكثفة جرت خلال الفترة الماضية داخل المجلس، حيث أبدت دول رئيسية دعمها لهذه الخطوة.

وفي المقابل، كشفت المصادر عن ضغوط تمارسها قوى إقليمية لعرقلة هذا القرار، بهدف الحفاظ على الوضع الراهن، وسط مخاوف من تأثير عودة السودان على ديناميكيات التوازنات الإقليمية.

ولم تكشف المصادر عن هوية هذه القوى، لكنها أكدت أن الخلافات حول الملف السوداني قد تعرقل البت النهائي في القرار خلال الاجتماعات المقبلة.

وكان الاتحاد الإفريقي قد علق عضوية السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021، مطالبا باستعادة النظام الدستوري كشرط لعودة المشاركة، ومع تطور الأوضاع السياسية في السودان، يبدو أن الاتحاد يتجه نحو إعادة تقييم موقفه، في خطوة قد تمثل نقطة تحول في علاقة السودان بالمنظمة القارية.

